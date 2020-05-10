Как называется первый автомобиль? – ответов на этот вопрос можно дать не менее десятка. Но если считать автомобилем серийный экипаж с бензиновым двигателем, число претендентов на почетный титул сильно сужается.

Первые самодвижущиеся экипажи продвинутые умы начали создавать еще триста лет назад. Приводимые то ветром, то паром, а то и электричеством, они даже могли передвигаться, но все равно оставались экспериментальными изделиями – считать их автомобилем можно с большой натяжкой.

Двигатель внутреннего сгорания – то, чего не было ни на одном самоходном транспортном средстве до 1886 г. Зато в этом году таких появилось сразу два.

Поэтому принято считать первым автомобилем транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), способное на постоянной основе перевозить людей или грузы. Но даже в этом случае трудно сказать, какая была самая первая машина в мире. Потому что сразу два первых бензиновых авто были испытаны и запатентованы практически в одно и то же время.

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Benz Patent Motor-Wagen принято считать первым автомобилем в истории человечества. Немецкий конструктор Карл Бенц из г. Мангейма запатентовал его 29 января 1986 года. Через несколько месяцев еще один конструктор Готтлиб Даймлер, тоже немец, и тоже живущий на Юго-Западе Германии, обкатал свой автомобиль Daimler Motorkutsche. Который по некоторым причинам также претендует на звание первого.

Benz Patent Motor-Wagen – первый автомобиль с ДВС в истории человечества.

Карл Бенц был конструктором-одиночкой, хотя и с хорошим техническим образованием. У машины Бенца было почти все, что есть у нынешних автомобилей – бензиновый двигатель с искровым зажиганием, трансмиссия со сцеплением, тормоза и даже мягкая подвеска колес. Правда, самих колес было маловато – всего лишь три. Вроде бы Бенц обошелся таким количеством, не найдя решения синхронного поворота двух управляемых колес. Что вообще странно для человека, который сам придумал, например, такую революционную вещь как свеча зажигания с высоковольтной катушкой.

Автомобиль Г. Даймлера Daimler Motorkutsche был готов через несколько месяцев после Benz Patent Motor-Wagen, но приоритет К. Бенца иногда оспаривают из-за количества колес.

Одним из слабых мест машины Бенца (и Даймлера, кстати, тоже) была система питания – испарительный карбюратор не позволял регулировать обороты в широком диапазоне. Передача в трансмиссии была одна, и из-за этого на подъемах загруженную двумя персонами машину приходилось подталкивать.

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В дальнейшем потребовала доработки и система охлаждения, которая поначалу обходилась без радиатора. Но в целом машина К. Бенца оказалась вполне приспособленной к эксплуатации, в ближайшие два года было построено одна за другой две более совершенные модели, начались коммерческие продажи.

Берта Бенц с сыновьями в 1888 г. совершила первый промопробег (104 + 90 км), доказав, что новое изобретение – автомобиль – пригоден не только для развлечений.

Но некоторые историки отдают пальму первенства Даймлеру, несмотря на то, что его Daimler Motorkutsche был официально зарегистрирован примерно полугодом позже. Дело в том, что из-за четырех колес его можно считать “более настоящим” автомобилем, чем трехколесный Benz Patent Motor-Wagen. Однако, с другой стороны, легкая тележка Карла Бенца создавалась комплексно как единая конструкция – автомобиль, включая шасси. А Готтлиб Даймлер использовал готовый конный экипаж, сделанный на заказ в каретной мастерской в г. Штутгарте, оснастив его своим рулевым управлением и силовым агрегатом. Двигатель, к слову, был для Даймлера не менее важным детищем, чем весь автомобиль – конструктор разрабатывал (и успешно продавал!) версии четырехтактного одноцилиндрового мотора не только для авто, но и для катеров, авиации, и для стационарного применения.

Если копнуть глубже, то первым транспортом с бензиновым ДВС был Daimler Reitwagen – подобие мотоцикла, на котором Г. Даймлер обкатал свой четырехтактный двигатель.

…А точку в споре, кто и когда изобрел первый автомобиль в мире, поставили сами компании Benz и Daimler, приняв в 1926 г. решение объединиться в единую фирму Daimler-Benz. Чтобы их продукт стал еще более совершенным и полезным людям.

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