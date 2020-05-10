Як називається перший автомобіль? – відповідей на це питання можна дати не менше десятка. Але якщо вважати автомобілем серійний екіпаж з бензиновим двигуном, число претендентів на почесний титул сильно звужується.

Перші саморушні екіпажі тогочасні інженери почали створювати ще триста років тому. Приведені в рух вітром, парою або електрикою, вони навіть могли пересуватися, але все одно залишалися експериментальними виробами – вважати їх автомобілями можна з великою натяжкою.

Двигун внутрішнього згоряння – те, чого не було на жодному самохідному транспортному засобі до 1886 р. Зате в цьому році таких з'явилося відразу два.

Тому прийнято вважати першим автомобілем транспортний засіб з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ), здатний на постійній основі перевозити людей або вантажі. Але навіть в цьому випадку важко сказати, яка була найперша машина в світі. Тому що одразу два перших бензинових авто були випробувані і запатентовані практично в один і той же час.

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Benz Patent Motor-Wagen прийнято вважати першим автомобілем в історії людства. Німецький конструктор Карл Бенц з м. Мангейма запатентував його 29 січня 1986 року. Через кілька місяців ще один конструктор Готтліб Даймлер, теж німець, і теж жив на Південно-Заході Німеччини, обкатав свій автомобіль Daimler Motorkutsche. Який з деяких причин також претендує на звання першого.

Benz Patent Motor-Wagen – перший автомобіль з ДВЗ в історії людства.

Карл Бенц був конструктором-одинаком, хоча і з хорошою технічною освітою. У машини Бенца було майже все, що є у нинішніх автомобілів – бензиновий двигун з іскровим запалюванням, трансмісія зі зчепленням, гальма і навіть м'яка підвіска коліс. Правда, самих коліс було замало – всього лише три. Начебто Бенц обійшовся такою кількістю, не знайшовши вирішення синхронному повороту двох керованих коліс. Що взагалі дивно для людини, яка сама придумала, наприклад, таку революційну річ як свічка запалювання з високовольтною котушкою.

Автомобіль Г. Даймлера Daimler Motorkutsche був готовий через кілька місяців після Benz Patent Motor-Wagen, але пріоритет К. Бенца іноді оскаржують через кількість коліс.

Одним зі слабких місць машини Бенца (і Даймлера, до речі, теж) була система живлення – випарний карбюратор не дозволяв регулювати обороти в широкому діапазоні. Передача в трансмісії була одна, і через це на підйомах завантажену двома персонами машину доводилося підштовхувати.

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Надалі зажадала доопрацювання і система охолодження, яка спочатку обходилася без радіатора. Але в цілому машина К. Бенца виявилася цілком пристосованою до експлуатації, в найближчі два роки були побудовані одна за одною дві більш досконалі моделі, почалися комерційні продажі.

Берта Бенц з синами в 1888 р зробила перший пробіг (104 + 90 км), довівши, що новий винахід – автомобіль – придатний не тільки для розваг.

Але деякі історики віддають пальму першості Даймлеру, незважаючи на те, що його Daimler Motorkutsche був офіційно зареєстрований приблизно на півроку пізніше. Справа в тому, що через чотири колеса його можна вважати "реальнішим" автомобілем, ніж триколісний Benz Patent Motor-Wagen.

З іншого боку, легкий візок Карла Бенца створювався комплексно як єдина конструкція – автомобіль, включаючи шасі. А Готтліб Даймлер використовував готовий кінний екіпаж, зроблений на замовлення в каретній майстерні в м. Штутгарті, оснастивши його своїм рульовим керуванням і силовим агрегатом. Двигун, до речі, був для Даймлера не менш важливим дітищем, ніж весь автомобіль – конструктор розробляв (і успішно продавав!) версії чотиритактного одноциліндрового мотора не тільки для авто, а й для катерів, авіації, і для стаціонарного застосування.

Якщо копнути глибше, то першим транспортом з бензиновим ДВС був Daimler Reitwagen – подоба мотоцикла, на якому Г. Даймлер обкатав свій чотиритактний двигун.

... А крапку в суперечці, хто і коли винайшов перший автомобіль в світі, поставили самі компанії Benz і Daimler, прийнявши в 1926 р. рішення об'єднатися в єдину фірму Daimler-Benz. Щоб їх продукт став ще більш досконалим і корисним для людей.

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