Где в Украине владельцу Porsche полностью раскрыть потенциал своего автомобиля и гонщика внутри? Ответ прост – Carrera Time Attack. Серия гонок на быстрейшее прохождение круга появилась в 2018 году и сегодня стала одним из самых ярких автоспортивных событий в стране.

Твое сердце бьется в такт мотору, и чем выше обороты, тем быстрее пульс. Соревноваться за рулем Porsche со временем в поисках грани автомобиля и своего собственного – вот философия Carrera Time Attack, принесшая этим соревнованиям популярность.



Carrera Time Attack – украинская серия гонок на установление лучшего времени круга, в которой участвуют только автомобили Porsche



Первый полноценный сезон состоялся в 2019 году

Все началось в конце 2018 года, когда IT-предприниматель Юрий Манойло, участвовавший за рулем Porsche Panamera и 911 в любительских гонках на время, захотел поделиться своим опытом с другими владельцами Porsche.

"Цель была помочь им раскрыть потенциал своих автомобилей, – рассказывает Юрий. – Чтобы они преодолели этот путь максимально быстро, руководствуясь в том числе моим примером".



Юрий Манойло – идейный вдохновитель и организатор Carrera Time Attack

За тремя пробными гонками последовали поездка в штаб-квартиру Porsche и переговоры с Автомобильной Федерацией Украины – и уже со следующего сезона серия получила одобрение производителя и официальный статус ФАУ. При этом суть не изменилась: здесь соревнуются пилоты-любители исключительно на автомобилях Porsche по правилам Time Attack.



Сначала Юрий выступал за рулем Panamera, а теперь гоняется на заднеприводном 911 Carrera S

Что такое гонка на время? Суть в том, чтобы показать лучшее время круга, а значит, нет особого смысла кого-то обгонять, а значит, нет контактной борьбы, как в классических кольцевых гонках. Зато в избытке то, за что мы любим Porsche и автоспорт: драйв и эмоции, скорость и стремление превзойти свой предыдущий результат на круге.

Каждый круг, как новая жизнь: превзойти самого себя, проехав быстрее собственного предыдущего рекорда

Как человек, горячо любящий Porsche и понимающий эти автомобили и их владельцев, Юрий нашел оптимальный формат соревнований. С одной стороны, в Carrera Time Attack все по-взрослому: регламент с распределением пилотов и автомобилей по классам, техническая инспекция перед стартом.

С другой – никаких ограничений, свойственных профессиональным гонкам. Ты можешь вообще не иметь гоночного опыта и использовать любой Porsche – от Cayenne до 911. Главное – стремление установить свой собственный рекорд прохождения круга.

Cayman, 911, родстер Boxter, снова 911 – в Carrera Time Attack представлена практически вся линейка спорткаров Porsche. Более гражданские Panamera, Macan и Cayenne тоже присутствуют, но в меньше количестве

"Все что нужно для участия – заправить полный бак, проверить состояние тормозных колодок и шин, – объясняет Юрий Манойло, организатор Carrera Time Attack. – Прелесть Porsche в том, что эти автомобили не требуют специальной подготовки для соревнований такого рода".

Иными словами, потенциал любой модели бренда настолько широк, что позволяет водителю одинаково комфортно чувствовать себя на обычных дорогах и гоночном треке.

Carrera Time Attack – это люди, которых объединяет любовь к Porsche и скорости

Каждый новичок серии попадает в один из двух классов в зависимости от мощности автомобиля. Тот, кто трижды становится призером, автоматически попадает в основные классы: P-Street, P-Sport, P-Super Sport и P-Absolute. Первый – это преимущественно Panamera, Macan и Cayenne, в "Спорте" представлены в основном 718 Cayman и Boxster и начальные версии 911, в "Супер Спорте" – трековые среднемоторные GT4 и более мощные 911, а вот в "Абсолюте" – самые "злые" автомобили вроде суперкупе 911 GT3. Также к старту допускаются тюнингованные машины.

Porsche 911 GT3 (на фото) и другие мощные версии "девять один один" соревнуются в классе P-Absolute

В 2021 году Carrera Time Attack включает в себя шесть этапов, которые принимают три гоночные трассы – известная всей стране "Чайка" под Киевом и картодромы Ltava Ring и Dnipro Kart в Полтаве и Каменском соответственно. Самая быстрая, конечно, "Чайка", где выше скорости и перегрузки в поворотах. Но картодромы также требовательны к пилотажу и мастерству спортсмена – гоняться здесь тоже очень интересно.

Каждый этап Carrera Time Attack собирает множество зрителей. А сколько радости у ребятни! Для них это возможность увидеть вблизи и пощупать настоящую гоночную машину

Примечательно, что серия уже вышла за пределы Украины: аналогичные соревнования проводятся в Беларуси и Румынии. В этом году украинский десант Carrera Time Attack впервые побывал и там, и там. Причем и на картодроме в Минске, и на румынском гоночном треке Transilvania Motor Ring с длинными прямиками наши пилоты блестяще показали себя, завоевав несколько призовых мест в своих классах.

Carrera Time Attack после успешного выступления в Минске в 2021 году

"Хозяева были приятно удивлены нашими результатами, – делится впечатлениями Юрий. – Это стало возможным потому, что в Украине участники Carrara Time Attack имеют опыт езды на обоих типах трасс".

С каждым сезоном и каждым этапом растет известность и популярность серии. Это лучший ответ скептикам, считающим, что любительский автоспорт в Украине все еще в зачаточном состоянии.

"Сегодня в соревнованиях Carrera Time Attack принимают участие свыше 50 спортсменов, собирая по несколько тысяч зрителей на гонках", – отмечает Юрий.

В этом сезоне на старт Carrera Time Attack впервые вышел иностранный пилот

Все участники Carrera Time Attack – близкие по духу люди, которых объединяет любовь к Porsche и скорости. Чтобы присоединиться к сообществу, достаточно оставить заявку на официальном сайте серии.

"Для нас это возможность получить адреналин и удовольствие от управления своим Porsche на грани, – объясняет Юрий Манойло. – Это способ выйти за рамки нескончаемого марафона бизнес-встреч и сделать свою жизнь ярче, наполнив ее новыми эмоциями".

Ближайший этап состоится 4 – 5 сентября на "Чайке". Состав стартующих обещает быть представительным, организаторы ждут пилотов из-за рубежа. Это будет большой автоспортивный праздник для всех – владельцев и поклонников Porsche, зрителей и всех, кто не мыслит себя без соревновательного духа и адреналина.

Билеты на соревнование можно купить здесь.