Де в Україні власнику Porsche повністю розкрити потенціал свого автомобіля та власний талант спортсмена? Відповідь проста – Carrera Time Attack. Серія перегонів на якнайшвидше проходження кола з'явилася у 2018 році й сьогодні стала однією з найяскравіших автоспортивних подій в країні.

Твоє серце б'ється в такт з мотором, і що вищі оберти, тим швидший пульс. Змагатися за кермом Porsche в пошуках власної межі та свого автомобіля – ось філософія Carrera Time Attack, яка принесла цим змаганням величезну популярність.



Carrera Time Attack – українська серія перегонів на кращий час кола, в якій беруть участь виключно автомобілі Porsche

Перший повноцінний сезон відбувся у 2019 році

Все почалося в кінці 2018 року, коли IT-підприємець Юрій Манойло, який був учасником аматорських перегонів на час за кермом Porsche Panamera та 911, захотів поділитися своїм досвідом з іншими власниками Porsche.

"Я хотів допомогти їм розкрити потенціал своїх автомобілів, – розповідає Юрій. – Щоб вони подолали цей шлях максимально швидко, керуючись, зокрема, моїм прикладом".



Юрій Манойло – ідейний натхненник й організатор Carrera Time Attack

Після трьох пробних перегонів Юрій поїхав у штаб-квартиру Porsche, а потім домовився з автомобільною Федерацією України. І вже з наступного сезону серія отримала схвалення виробника та офіційний статус ФАУ. При цьому суть не змінилася: тут змагаються пілоти-аматори виключно на автомобілях Porsche за правилами Time Attack.

Спочатку Юрій керував Panamera, а тепер ганяє на задньопривідному 911 Carrera S

Що таке перегони на час? Суть в тому, щоб показати кращий час кола, а значить, немає особливого сенсу когось обганяти, тож немає контактної боротьби, як в класичних кільцевих перегонах. Зате в надлишку ті звитяги, за які ми любимо Porsche й автоспорт: драйв і емоції, швидкість і прагнення перевершити свій попередній результат на колі.

Кожне коло, як нове життя: перевершити самого себе, проїхати швидше за власний попередній рекорд

Як людина, що гаряче любить Porsche і розуміє ці автомобілі та їх власників, Юрій знайшов оптимальний формат змагань. З одного боку, в Carrera Time Attack все по-дорослому: регламент з розподілом пілотів і автомобілів по класах, технічна інспекція перед стартом.

З іншого – жодних обмежень, властивих професійним перегонам. Ти можеш взагалі не мати досвіду перегонів і використовувати будь-який Porsche – від Cayenne до 911. Головне – прагнення встановити свій власний рекорд проходження кола.

Cayman, 911, родстер Boxter, знову 911 – в Carrera Time Attack представлена практично вся лінійка спорткарів Porsche. Більш цивільні Panamera, Macan і Cayenne теж присутні, але їх менше

"Все що потрібно для участі – заправити повний бак, перевірити стан гальмівних колодок і шин, – пояснює Юрій Манойло, організатор Carrera Time Attack. – Перевага Porsche в тому, що ці автомобілі не вимагають спеціальної підготовки для таких змагань".

Іншими словами, потенціал будь-якої моделі бренду настільки широкий, що дозволяє водієві однаково комфортно почуватися як на звичайних дорогах, так і на треку для перегонів.

Carrera Time Attack – це люди, яких об'єднує любов до Porsche і швидкості

Кожен новачок серії потрапляє в один з двох класів в залежності від потужності автомобіля. Той, хто тричі стає призером, автоматично потрапляє в основні класи: P-Street, P-Sport, P-Super Sport і P-Absolute. Перший – це переважно Panamera, Macan і Cayenne, в "Спорті" представлені в основному 718 Cayman і Boxster та початкові версії 911, в "Супер Спорті" – трекові середньомоторні GT4 і більш потужні 911, а ось в "Абсолюті" – "найзліші" автомобілі на зразок суперкупе 911 GT3. Також до старту допускаються тюнінговані машини.

Porsche 911 GT3 (на фото) та інші потужні версії "дев'ять один один" змагаються в класі P-Absolute

У 2021 році Carrera Time Attack складається з шести етапів, які приймають три траси для перегонів. Це відома всій країні "Чайка" під Києвом, картодроми Ltava Ring і Dnipro Kart в Полтаві та Кам'янському відповідно. Найшвидша, звичайно, "Чайка", де більші швидкості та перевантаження в поворотах. Але картодроми також вимогливі до пілотажу та майстерності спортсмена – їздити на них теж дуже цікаво.

Кожен етап Carrera Time Attack збирає безліч глядачів. А скільки радості у дітвори! Для них це можливість побачити зблизька і помацати справжню машину для перегонів

Примітно, що серія вже вийшла за межі України: аналогічні змагання проводяться в Білорусі та Румунії. Цього року український десант Carrera Time Attack вперше побував в обох країнах. Причому і на картодромі в Мінську, і на румунському треку Transilvania Motor Ring з довгими прямими наші пілоти блискуче показали себе, завоювавши кілька призових місць у своїх класах.

Carrera Time Attack після успішного виступу в Мінську у 2021 році

"Господарі були приємно здивовані нашими результатами, – ділиться враженнями Юрій. – Це стало можливим завдяки тому, що в Україні учасники Carrara Time Attack мають досвід їзди на обох типах трас".

З кожним сезоном і кожним етапом зростає відомість і популярність серії. Це найкраща відповідь скептикам, які вважають, що аматорський автоспорт в Україні все ще в зародковому стані.

"Сьогодні в змаганнях Carrera Time Attack беруть участь понад 50 спортсменів, збираючи по кілька тисяч глядачів на перегонах", – зазначає Юрій.

У цьому сезоні на старт Carrera Time Attack вперше вийшов іноземний пілот

Всі учасники Carrera Time Attack – близькі за духом люди, яких об'єднує любов до Porsche і швидкості. Щоб приєднатися до спільноти, досить залишити заявку на офіційному сайті серії.

"Для нас це можливість отримати адреналін і задоволення від управління своїм Porsche на межі, – пояснює Юрій Манойло. – Це спосіб вийти за рамки нескінченного марафону бізнес-зустрічей і зробити своє життя яскравішим, наповнити його новими емоціями".

Найближчий етап відбудеться 4 – 5 вересня на "Чайці". Склад учасників обіцяє бути представницьким, організатори чекають пілотів з-за кордону. Це буде велике автоспортивне свято для всіх – власників та шанувальників Porsche, глядачів та всіх, хто не мислить себе без духу змагань та адреналіну.

Квитки на змагання можна придбати тут.