Стоимость автомобильного газа уже почти вплотную приблизилась к стоимости бензина.

Сегодня, 20 апреля, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 20 копеек – до 29,22 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы “А-95”.

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При этом стоимость ресурса в сети KLO побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, на своих станциях сеть выставила на стелу 30,49 грн/л (+50 коп./л до 19 апреля).

На станциях ОККО и WOG продукт подорожал на 51 и 48 коп./л – до 29,50 и 29,98 грн/л соответственно. Кроме того, на 50 коп./л подорожал автогаз и в сети “Автотранс”.

Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен и дефицита с началом войны сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, на торгах “Укргаздобычи”, которые состоялись на прошлой неделе, цена на сжиженный газ достигла 57 000 грн/т.

Кроме того, высокая цена на автогаз является следствием дефицита на другие виды топлива, в том числе и на бензин.