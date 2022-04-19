За хранение горючего для собственных нужд в период военного положения предусмотрен штраф.

Специалисты ГНС в очередном разъяснении указали: субъект хозяйствования не имеет права хранить топливо для собственных нужд без наличия лицензии в период военного положения.

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В случае хранения горючего без наличия лицензии к субъектам хозяйствования применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 500000 грн.

При этом, лицензии на хранение горючего, по которым до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины или при наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) не оплачен очередной платеж за лицензию и/или закончился срок ее действия, считаются действующими.