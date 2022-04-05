В мирное время госрегулирование цен на горючее приводило к росту цен на АЗС. Но сейчас, во время войны, в очень сложных рыночных условиях госрегулирование не сравнивает цены на всех заправках, но и ставит "палки в колеса" некоторым игрокам топливного рынка.

Правительству Украины необходимо временно отказаться от государственного регулирования цен на топливо на АЗС для стимулирования импорта через западную границу. Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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"Оно (госрегулирование) работает, когда рынок насыщен горючим. Сейчас у нас еще есть контролируемый дефицит, который в апреле будет усиливаться из-за роста спроса, в частности на посевную. А также из-за потери производителя и десятка нефтебаз", — говорит эксперт.

По его словам, сегодня цена на дизтопливо в группе составляет 38-44 грн/л, тогда как регулируемая цена на заправках – 37,42 грн/л. Это делает невозможным работу небольших региональных сетей, поскольку себестоимость позволяет им торговать только в западных областях. В остальных регионах из-за затратной логистики для них такая работа будет в минус.

"Импортное горючее сейчас контрактуют преимущественно крупные сетевые компании, которые даже со своими возможностями и опытом через раз попадают под "правительственные" цены. Но в любом случае они всего не закроют", – говорит эксперт.

Свободное ценообразование, по словам эксперта, позволит снять с поставщиков хотя бы коммерческий риск.

"Как вариант можно зафиксировать текущую регулируемую наценку 4,5 и 5 грн/л для бензина и ДТ соответственно, но не к регулируемой себестоимости, как сейчас, а к фактической, которую несложно установить по документам", - считает он.

Это, по мнению эксперта, позволит даже маленьким игрокам начать самостоятельно импортировать и работать каждому на своем маленьком "фронте". Продавать аграриям, запускать станции, платить заработную плату и налоги.

"Есть ли риск взлета цен? Не думаю. Пусть там кто и что говорит, но в Украине есть рынок, есть сотни игроков, которые хотят и могут работать (этим, кстати, мы отличаемся от монополизированного российского рынка). Если кто-то будет сильно контрастировать, будет иметь дело с местными администрациями и с обостренным ощущением справедливости у граждан. Вряд ли кто-то захочет рисковать", – говорит Куюн.

Вернуться к госрегулированию, если оно еще потребуется, по его мнению, можно будет через месяц-полтора, когда рынок станет на новые рельсы и "прорубит" новые маршруты поставок.