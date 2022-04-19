За зберігання пального для власних потреб у період воєнного стану передбачено штраф.

Фахівці ДПС у черговому роз'ясненні вказали: суб'єкт господарювання не має права зберігати пальне для власних потреб без наявності ліцензії у період воєнного стану.

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У разі зберігання пального без наявності ліцензії до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 500000 грн.

При цьому, ліцензії на зберігання пального, за якими до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України або за наявності обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін її дії, вважаються діючими.