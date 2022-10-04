Обычно автомобили дешевеют, если их не успели продать в год выпуска. Но с эксклюзивными суперкарами ситуация диаметрально противоположная – за год уникальный Bugatti Divo подорожал вдвое.

Гиперкар сняли с производства еще прошлым летом, но у дубайского дилера его можно приобрести практически новым. Цена – вдвое больше, чем была еще год назад.

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Дубайский дилер VIP Motors выставил на маркетплейсе James Edition, специализирующемся на предметах роскоши, гиперкар Bugatti Divo. Производство этих купе завершилось еще летом прошлого года: всего было построено 40 экземпляров, каждый из которых стоил от 5 миллионов евро.

Продавец из ОАЭ предлагает машину с синим кузовом, двухцветным интерьером и, как утверждается, нулевым пробегом. Цена сообщается только на запрос, но сайт Carscoops выяснил, что она составляет 37 499 000 дирхамов. Это 10,45 миллиона евро, то есть вдвое больше, чем просил производитель за новые автомобили.

Напомним, Divo стал первым коучбилдинговым проектом Bugatti в XXI веке. Машину построили на базе серийного Chiron, чтобы возродить давнюю традицию кузовостроения – и владельцы автомобилей марки горячо поддержали эту идею.

Модель, названная в честь гонщика заводской команды Bugatti Альберта Диво, получила оригинальные обвесы и оптику, перенастроенную подвеску. 1500-сильный мотор сохранился, но Divo легче “Широна”, генерирует больше прижимной силы, а на треке Нардо опережает не только базовую модель, но и Chiron Sport.

Кстати, на том же James Edition до сих пор – уже семь месяцев – пытаются продать место в очереди на еще более эксклюзивный Bugatti Centodieci. Одна из всего 10 клиентских машин оценивается в 12,5 миллиона евро.