Спрос на Toyota Land Cruiser 300 зашкаливает, и прием заказов на автомобиль временно прекратили. Это подталкивает предпринимателей увеличивать стоимость авто во время перепродажи.

Новый Toyota Land Cruiser 300 получился очень удачным на фоне конкурентов. За автомобилем уже выстроились огромные очереди, ведь завод Toyota не справляется со спросом. Кроме того, немного подержанные внедорожники сейчас существенно дороже, чем новые. Об этом сообщает Nikkei Asia.

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В Японии средняя цена Toyota Land Cruiser 300 с пробегом в версии ZX составляет 17 миллионов иен ($129 000). Новый внедорожник в таком же исполнении более чем в два раза дешевле.

Впрочем, купить Toyota Land Cruiser 300 новым не так просто. Очереди за отдельными версиями внедорожника уже достигают четырех лет. Дошло до того, что прием заявок на модель прекратили, пока завод не справится с уже поступившими заказами.

Дефицитом воспользовались бизнесмены, поднявшие цены на модель во время перепродажи. Многие покупатели готовы переплачивать, чтобы не ждать автомобили годами.

Это уже не первый подобный случай – в Японии дороже новых продаются подержанные Toyota Alphard и Corolla Cross, а также Ford Maverick. Однако разница в цене у них не такая разительная и составляет от 10 до 60%.