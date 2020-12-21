Новый прогноз Bloomberg указывает на то, что самый дорогой компонент батарейных машин – аккумулятор уже сейчас стоит почти в десять раз дешевле, чем декаду назад, а за следующие несколько лет стоимость энергетических блоков снизится до критического уровня.

Десять лет назад автопроизводители платили примерно по 1100 долларов за каждый киловатт-час (кВт-ч) энергии в литий-ионном аккумуляторе – основу современной электроники. В 2020 году себестоимость аккумуляторов снизилась до 137 долларов за кВт-час. Bloomberg New Energy Finance говорит о дальнейшем удешевлении аккумуляторов до 100 долларов в ближайшие три года. Такая себестоимость батарей уравняет цены на машины с ДВС и электрокары.

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В публикации BNEF отмечается, что цены все еще будут меняться, в зависимости от "географии", при этом длина линий снабжения и экономия различаются в Китае, Германии и США, в зависимости от масштабов производства. Однако исследования не учитывает государственных субсидий в своей оценке. Кроме того, BNEF подсчитал цифры возможного повышения цен на аккумуляторное сырье и обнаружил, что даже такое препятствие только сместит достижение отметки $ 100/кВт-час к 2025 году.



Фото: график изменения цен на аккумуляторные ячейки и блоки для электрокаров за последние восемь лет / BloombergNEF

Уже сейчас в некоторых регионах цены приближаются к этой отметке – батареи на электробусы в Китае стоят в среднем 105 долларов за кВт-ч, а один из производителей батарей даже предлагает цену в 80 долларов за кВт-час.

Согласно BNEF, расходы на накопители энергии составят лишь $ 58/кВт-ч в 2030 году. Ожидается, что значительную роль в снижении стоимости играют твердотельные аккумуляторы, подобные тем которые Toyota представит на прототипе в 2021 году.



Фото: производительность батарей Nissan Leaf первого поколения (2010 год) и второго поколения (2020) / Nissan

"Цены ниже 100 долларов станут поворотным моментом в истории электрокаров", – говорит руководитель исследований хранения энергии BNEF Джеймс Фрит. "Всего за несколько лет мы увидим, как средняя цена в отрасли проходит данный момент. Более того, наш анализ показывает, что даже если цены на сырье вернутся к максимумам, которые наблюдались в 2018 году, это только задержит средние цены на два года, а не полностью собьет подъем отрасли".

"Все более разнообразная химия, использующаяся на рынке, приводит к широкому диапазону цен. Производители аккумуляторов начали массово производить батареи с большей энергетической плотностью с помощью новых химических веществ, таких как литий-никель-марганец-оксид кобальта (NMC) и литий-никелевый марганец-кобальт-оксид алюминия (NMCA), которые должны стать массовыми уже в 2021 году. Фосфат железа лития (LFP) выступает как конкурентоспособная альтернатива, способствуя низким зафиксированным ценам – 80 долларов за кВт-ч", – добавил один из экспертов аналитической команды.