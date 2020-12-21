Новий прогноз Bloomberg вказує на те, що найдорожчий компонент батарейних машин – акумулятор вже зараз коштує майже вдесятеро дешевше, ніж декаду тому, а за наступні кілька років вартість енергетичних блоків знизиться до критичного рівня.

Десять років тому автовиробники платили приблизно по 1100 доларів за кожну кіловат-годину (кВт-год) енергії в літій-іонному акумуляторі – основу сучасної електроніки. У 2020 році собівартість акумуляторів знизилась до 137 доларів за кВт-год. Bloomberg New Energy Finance говорить про подальше здешевлення акумуляторів до 100 доларів у найближчі три роки. Така собівартість батарей зрівняє ціни на машини з ДВЗ та електрокари.

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У публікації BNEF зазначається, що ціни все ще будуть змінюватися, залежно від “географії”, при цьому довжина ліній постачання та економія різняться в Китаї, Німеччині та США, залежно від масштабів виробництва. Однак дослідження не враховує державних субсидій у своїй оцінці. Крім того, BNEF підрахував цифри можливого підвищення цін на акумуляторну сировину і виявив, що навіть така перешкода лише змістить час досягнення відмітки $100/кВт-год до 2025 року.



Фото: графік зміни цін на акумуляторні осередки та блоки для електрокарів за останні вісім років / BloombergNEF

Вже зараз у деяких регіонах ціни наближаються до цієї відмітки – батареї на електробуси в Китаї коштують в середньому 105 доларів за кВт-год, а один із виробників батарей навіть пропонує ціну у 80 доларів за кВт-год.

Згідно з BNEF, витрати на накопичувачі енергії становитимуть лише $58/кВт-год у 2030 році. Очікується, що значну роль у зниженні вартості відіграють твердотільні акумулятори, подібні тим які Toyota представить на прототипі у 2021 році.



Фото: продуктивність батарей Nissan Leaf першого покоління (2010 рік) та другого покоління (2020) / Nissan

“Ціни нижче 100 доларів стануть поворотним моментом в історії електрокарів”, – каже керівник досліджень зберігання енергії BNEF Джеймс Фріт. “Всього за кілька років ми побачимо, як середня ціна в галузі переходить цей момент. Більше того, наш аналіз показує, що навіть якщо ціни на сировину повернуться до максимумів, які спостерігалися в 2018 році, це лише затримає середні ціни на два роки, а не повністю зіб’є підйом галузі”.

“Дедалі різноманітніша хімія, що використовується на ринку, призводить до широкого діапазону цін. Виробники акумуляторів почали масово виробляти батареї з більшою енергетичною щільністю за допомогою нових хімічних речовин, таких як літій-нікель-марганець-оксид кобальту (NMC) та літій-нікелевий марганець-кобальт-оксид алюмінію (NMCA), які мають стати масовими вже у 2021 році. Фосфат заліза літію (LFP) виступає як конкурентоспроможна альтернатива, сприяючи найнижчим зафіксованим цінам – 80 доларів за кВт-год”, – додав один із експертів аналітичної команди.