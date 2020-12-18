Перше місце дісталось моделям-близнюкам Groupe PSA: e-Expert, e-Jumpy та Vivaro-e.

Електричні фургони Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy та Opel Vivaro-e отримали перемогу в конкурсі “Міжнародний фургон року 2021”.

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International Van of the Year 2021 (IVOTY) проводиться вже тридцятий рік поспіль. І за останні три роки міжнародне журі з 24 автомобільних журналістів присудило перемогу машинам “Групи PSA” вже другий раз. Титул 2019 року присудили триєдиній моделі Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo. “Міжнародним фургоном минулого 2020 року” були Ford Transit Custom Plug-In Hybrid та Transit Custom EcoBlue Hybrid. А цього року перше місце знову розділили автомобілі французького концерну – e-Expert, Citroen e-Jumpy та Opel Vivaro-e (він же Vauxhall Vivaro-e у Британії), які набрали 131 бал.

Фото: Міжнародний фургон року 2021 / IVOTY

Всі машини-переможці є технічно ідентичними. У рух їх приводить електромотор з віддачею 136 л.с. і 260 Н • м. Літієво-іонний акумулятор ємністю 50 кВт • ч дає запас ходу в 230 км по циклу WLTP, а опціональна батарея на 75 кВт • год - 330 км.

IVOTY21_PEUGEOT_CITROEN_OPEL_VAUXHALL from Brutalis on Vimeo.

Друге місце у конкурсі з результатом 55 балів дісталось Mercedes-Benz eSprinter. 36 балів набрав Mercedes-Benz Vito і зайняв третю сходинку. Четверте місце дісталось Ford Transit Active і Ford Transit Trail. І це всі фіналісти конкурсу.