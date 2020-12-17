Оцінювались легкові моделі вантажопідйомністю до 3,5 тонн. Експерти були вражені тим, наскільки погано такі машини оснащені системами безпеки.

На комерційні легкові фургони минулого року припадало 98% продажів у Європі. Експерти Euro NCAP обрали 19 популярних моделей 2020 року випуску для оцінки, але не використовували краш-тестів.

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Замість краш-тестів, фахівці порівняли електроніку та обладнання машин. Оцінювалася наявність у базовому оснащенні систем допомоги ADAS, таких як автоматичне гальмування з розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, контроль рядності і швидкості, моніторинг стану водія.

За результатами оцінювання, лідерами визнано Volkswagen Transporter (65%), Ford Transit (63%), Mercedes-Benz Vito (61%). Ці три моделі отримали “золоту” оцінку Gold і рекомендовані Euro NCAP до покупки.


“Срібло”:

  • Ford Transit Custom (58%);
  • Mercedes-Benz Sprinter (52%);
  • Opel Vivaro (42%);
  • Peugeot Expert (44%);
  • Volkswagen Crafter (44%).


“Бронза”:

  • Citroen Jumpy (37%);
  • Toyota Proace (35%)
  • Peugeot Boxer (33%)
  • Citroen Jumper (32%);
  • Iveco Daily (30%);
  • Fiat Ducato (28%);


“Не рекомендовано”:

  • Renault Master (16%);
  • Nissan NV400 (12%);
  • Renault Traffic (11%)
  • Opel Movano (7%);
  • Fiat Talento (5%).