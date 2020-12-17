Оцінювались легкові моделі вантажопідйомністю до 3,5 тонн. Експерти були вражені тим, наскільки погано такі машини оснащені системами безпеки.

На комерційні легкові фургони минулого року припадало 98% продажів у Європі. Експерти Euro NCAP обрали 19 популярних моделей 2020 року випуску для оцінки, але не використовували краш-тестів.

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Замість краш-тестів, фахівці порівняли електроніку та обладнання машин. Оцінювалася наявність у базовому оснащенні систем допомоги ADAS, таких як автоматичне гальмування з розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, контроль рядності і швидкості, моніторинг стану водія.

За результатами оцінювання, лідерами визнано Volkswagen Transporter (65%), Ford Transit (63%), Mercedes-Benz Vito (61%). Ці три моделі отримали “золоту” оцінку Gold і рекомендовані Euro NCAP до покупки.



“Срібло”:

Ford Transit Custom (58%);

Mercedes-Benz Sprinter (52%);

Opel Vivaro (42%);

Peugeot Expert (44%);

Volkswagen Crafter (44%).



“Бронза”:

Citroen Jumpy (37%);

Toyota Proace (35%)

Peugeot Boxer (33%)

Citroen Jumper (32%);

Iveco Daily (30%);

Fiat Ducato (28%);



“Не рекомендовано”: