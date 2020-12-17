Оцінювались легкові моделі вантажопідйомністю до 3,5 тонн. Експерти були вражені тим, наскільки погано такі машини оснащені системами безпеки.
На комерційні легкові фургони минулого року припадало 98% продажів у Європі. Експерти Euro NCAP обрали 19 популярних моделей 2020 року випуску для оцінки, але не використовували краш-тестів.
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Замість краш-тестів, фахівці порівняли електроніку та обладнання машин. Оцінювалася наявність у базовому оснащенні систем допомоги ADAS, таких як автоматичне гальмування з розпізнаванням пішоходів і велосипедистів, контроль рядності і швидкості, моніторинг стану водія.
За результатами оцінювання, лідерами визнано Volkswagen Transporter (65%), Ford Transit (63%), Mercedes-Benz Vito (61%). Ці три моделі отримали “золоту” оцінку Gold і рекомендовані Euro NCAP до покупки.
“Срібло”:
- Ford Transit Custom (58%);
- Mercedes-Benz Sprinter (52%);
- Opel Vivaro (42%);
- Peugeot Expert (44%);
- Volkswagen Crafter (44%).
“Бронза”:
- Citroen Jumpy (37%);
- Toyota Proace (35%)
- Peugeot Boxer (33%)
- Citroen Jumper (32%);
- Iveco Daily (30%);
- Fiat Ducato (28%);
“Не рекомендовано”:
- Renault Master (16%);
- Nissan NV400 (12%);
- Renault Traffic (11%)
- Opel Movano (7%);
- Fiat Talento (5%).