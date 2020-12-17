Оценивались легковые модели грузоподъемностью до 3,5 тонн. Эксперты были поражены тем, насколько плохо такие машины оснащены системами безопасности.

На коммерческие легковые фургоны в прошлом году приходилось 98% продаж в Европе. Эксперты Euro NCAP выбрали 19 популярных моделей 2020 года выпуска для оценки, но не использовали краш-тесты.

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Вместо краш-тестов, специалисты сравнили электронику и оборудование машин. Оценивалось наличие в базовом оснащении систем помощи ADAS, таких как автоматическое торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, контроль рядности и скорости, мониторинг состояния водителя.

По результатам оценки, лидерами признаны Volkswagen Transporter (65%), Ford Transit (63%), Mercedes-Benz Vito (61%). Эти три модели получили "золотую" оценку Gold и рекомендованы Euro NCAP к покупке.



“Серебро”:

Ford Transit Custom (58%);

Mercedes-Benz Sprinter (52%);

Opel Vivaro (42%);

Peugeot Expert (44%);

Volkswagen Crafter (44%).



“Бронза”:

Citroen Jumpy (37%);

Toyota Proace (35%)

Peugeot Boxer (33%)

Citroen Jumper (32%);

Iveco Daily (30%);

Fiat Ducato (28%);



“Не рекомендовано”: