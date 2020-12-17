Оценивались легковые модели грузоподъемностью до 3,5 тонн. Эксперты были поражены тем, насколько плохо такие машины оснащены системами безопасности.
На коммерческие легковые фургоны в прошлом году приходилось 98% продаж в Европе. Эксперты Euro NCAP выбрали 19 популярных моделей 2020 года выпуска для оценки, но не использовали краш-тесты.
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Вместо краш-тестов, специалисты сравнили электронику и оборудование машин. Оценивалось наличие в базовом оснащении систем помощи ADAS, таких как автоматическое торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, контроль рядности и скорости, мониторинг состояния водителя.
По результатам оценки, лидерами признаны Volkswagen Transporter (65%), Ford Transit (63%), Mercedes-Benz Vito (61%). Эти три модели получили "золотую" оценку Gold и рекомендованы Euro NCAP к покупке.
“Серебро”:
- Ford Transit Custom (58%);
- Mercedes-Benz Sprinter (52%);
- Opel Vivaro (42%);
- Peugeot Expert (44%);
- Volkswagen Crafter (44%).
“Бронза”:
- Citroen Jumpy (37%);
- Toyota Proace (35%)
- Peugeot Boxer (33%)
- Citroen Jumper (32%);
- Iveco Daily (30%);
- Fiat Ducato (28%);
“Не рекомендовано”:
- Renault Master (16%);
- Nissan NV400 (12%);
- Renault Traffic (11%)
- Opel Movano (7%);
- Fiat Talento (5%).