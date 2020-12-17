Оценивались легковые модели грузоподъемностью до 3,5 тонн. Эксперты были поражены тем, насколько плохо такие машины оснащены системами безопасности.

На коммерческие легковые фургоны в прошлом году приходилось 98% продаж в Европе. Эксперты Euro NCAP выбрали 19 популярных моделей 2020 года выпуска для оценки, но не использовали краш-тесты.

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Вместо краш-тестов, специалисты сравнили электронику и оборудование машин. Оценивалось наличие в базовом оснащении систем помощи ADAS, таких как автоматическое торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, контроль рядности и скорости, мониторинг состояния водителя.

По результатам оценки, лидерами признаны Volkswagen Transporter (65%), Ford Transit (63%), Mercedes-Benz Vito (61%). Эти три модели получили "золотую" оценку Gold и рекомендованы Euro NCAP к покупке.


“Серебро”:

  • Ford Transit Custom (58%);
  • Mercedes-Benz Sprinter (52%);
  • Opel Vivaro (42%);
  • Peugeot Expert (44%);
  • Volkswagen Crafter (44%).


“Бронза”:

  • Citroen Jumpy (37%);
  • Toyota Proace (35%)
  • Peugeot Boxer (33%)
  • Citroen Jumper (32%);
  • Iveco Daily (30%);
  • Fiat Ducato (28%);


“Не рекомендовано”:

  • Renault Master (16%);
  • Nissan NV400 (12%);
  • Renault Traffic (11%)
  • Opel Movano (7%);
  • Fiat Talento (5%).