Средняя цена оптовых партий сжиженного газа в Украине за прошедшую неделю выросла на 1 900 грн/т, до 28 200 грн/т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95".

В столичном регионе в конце недели цены составляли 28 000 – 28 500 грн/т (+1 300 – 1 500 грн/т). Трейдеры заявляют, что из-за дефицита, который усиливался, в Киев было мобилизовано остатки из соседних регионов.

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В Харьковской области соглашения проходили на уровне 27 500 – 28 000 грн/т (1 300 – 1 600 грн/т), в Полтавской области – 27 500 – 27 800 грн/т (+1 800 грн грн/т). По словам участников рынка, заметно увеличились спотовые закупки автотранспортом с перевалок "Газэнергосети", которые в ближайшее время поступят на рынок.

В южных областях стоимость сжиженного газа оптом выросла на 2000 грн/т и колеблется в районе 27 800 – 28 500 грн/т. Трейдеры отмечают, что из-за остановки отгрузок в Одессе от "Укртатнафты" в регионе возник повышенный спрос на ресурс. По словам представителей "Ультрамарин Трейдинга", оператора николаевской перевалки, компания будет стараться максимально оперативно доставить новые партии морского газа. Также известно, что небольшой танкер законтрактовала "Укртатнафта".

В западных областях дефицит поднял цену до 28 500 грн/т. "По цене начал “пролезать” спот из Беларуси, его себестоимость составляет 28 000 грн/т на ГНС. Предложения на внутреннем рынке практически отсутствуют или очень завышены", – делится трейдер из западных регионов.

Мнения относительно спада ажиотажа на рынке разделились. Часть трейдеров ожидает, что в ближайшее время острый дефицит и ажиотажный спрос должны отступить. "Объемы “Роснефти” уже начали стабильно поступать на ГНС. Насколько мне известно, некоторые компании уже снижают цены на 300-400 грн на начало следующей недели", – говорит один из трейдеров из восточной части Украины.

В то же время многие участники рынка считают, что к концу июля – началу августа существенного спада дефицита ожидать не стоит. По рынку циркулирует неподтвержденная информация, что Socar New Energy не подтверждает 100% объемов на август. По данным enkorr, вдвое сократила план отгрузок на июль БНК, также до конца месяца отгрузит меньше плана "Белоруснефть". Кроме того, по имеющейся информации, с заметным сдвигом выполняет план отгрузок "Лукойл". "На Пермском НПЗ снова проблемы с поставками ШФЛУ, поэтому июльский план сократится на 20%, в начале августа также возможные трудности", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.