Середня ціна гуртових партій скрапленого газу в Україні за минулий тиждень зросла на 1 900 грн/т, до 28 200 грн/т. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95".

У столичному регіоні під кінець тижня ціни становили 28 000-28 500 грн/т (+1 300-1 500 грн/т). Трейдери заявляють, що через дефіцит, який посилювався, до Києва було мобілізовано залишки з сусідніх регіонів.

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У Харківській області угоди проходили на рівні 27 500-28 000 грн/т (+1 300-1 600 грн/т), в Полтавській області – 27 500-27 800 грн/т (+1 800 грн/т). За словами учасників ринку, помітно збільшилися спотові закупівлі автотранспортом з перевалок “Газенергомережі”, які найближчим часом надійдуть на ринок.

У південних областях вартість скрапленого газу в гурті зросла на 2 000 грн/т і коливається в районі 27 800-28 500 грн/т. Трейдери відзначають, що через зупинення відвантажень в Одесі від “Укртатнафти” в регіоні виник підвищений попит на ресурс. За словами представників “Ультрамарин Трейдинга”, оператора миколаївської перевалки, компанія буде намагатися максимально оперативно доставити нові партії морського газу. Також відомо, що невеликий танкер законтрактувала “Укртатнафта”.

У західних областях дефіцит підняв ціну до 28 500 грн/т. “За ціною почав «пролазити» спот із Білорусі, його собівартість становить 28 000 грн/т на ГНС. Пропозиції на внутрішньому ринку практично відсутні або ж дуже завищені”, – ділиться трейдер із західних регіонів.

Думки щодо спаду ажіотажу на ринку розділилися. Так, частина трейдерів очікують, що найближчим часом гострий дефіцит і ажіотажний попит повинні відступити. “Обсяги «Роснафти» вже почали стабільно надходити на ГНС. Наскільки мені відомо, деякі компанії вже знижують ціни на 300-400 грн на початок наступного тижня”, – каже один із трейдерів зі східної частини України.

Водночас чимало учасників ринку вважають, що до кінця липня-початку серпня істотного спаду дефіциту очікувати не варто. Так, ринком циркулює непідтверджена інформація, що Socar New Energy не підтверджує 100% обсягів на серпень. За даними enkorr, удвічі скоротила план відвантажень на липень БНК, також до кінця місяця відвантажить менше за план “Білоруснафта”. Крім того, за наявною інформацією, з помітним зрушенням виконує план відвантажень “Лукойл”. “На Пермському НПЗ знову проблеми з постачанням ШФЛУ, тому липневий план скоротиться на 20%, на початку серпня також можливі труднощі”, – повідомило джерело, знайоме з ситуацією.