Середня ціна на скраплений газ 22 липня в мережах АЗС підвищилася на 10 коп./л, до 16,53 грн/л. Це рекордний показник за всю історію спостереження за вартістю продукту в Україні.

Консолідована мережа АЗС "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 13-14 коп./л, до 15,91-15,93 грн/л. На станціях мережі AMIC ресурс здорожчав на 10 коп./л, до 16,34 грн/л. SUNOIL і Prime підняли ціни на 81 і 85 коп./л, до 16,35 і 16,00 грн/л.

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СВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto здорожчав у середньому на 3 та 25 коп./л, до 16,44 і 16,30 грн/л відповідно. Такі мережі як Shell, "Автотранс", BVS і "Овіс" підняли ціни на 10-20 коп./л.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 21 по 22 липня, грн/л: