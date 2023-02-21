Средняя цена автогаза снизилась до 24,36 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ с 20 по 21 февраля в сетях АЗС снизилась на 0,21 грн/л — до 24,36 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Как видно из таблицы, дороже всего – 25,49 грн/л – автогаз стоит на автозаправочных станциях сетей Rodnik, BVS и Socar, которые держат цену на прежнем уровне. Дешевле всего – на станциях сети «Авантаж 7», 22,45 грн/л (-50 коп./л).

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,41 грн/л и 0,45 грн/л до 25,34 грн/л и 25,19 грн/л соответственно.

Наибольшее удешевление – 2 грн/л – зафиксировано на станциях сети «Олас» – до 22,90 грн/л. Меньшее падение цены – за исключением тех сетей, которые за этот период цену не меняли, – произошло в сети АЗС «БРСМ-Нефть», до 23,95 грн/л (-6 коп./л).

"Укрнафта" сбросила цену на автогаз на 10 коп./л – до 23,05 грн/л, U.GO – на 34 коп./л, до 23,76 грн/л.

Изменение розничных цен на АЗС с 20 по 21 февраля, грн/л: