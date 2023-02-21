Середня ціна на автогаз знизилась до 24,36 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ із 20 по 21 лютого у мережах АЗС зменшилась на 0,21 грн/л — до 24,36 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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Як видно з таблиці, найдорожче – 25,49 грн/л – автогаз коштує на автозаправних станціях мереж Rodnik, BVS і Socar, які тримають ціну на попередньому рівні. Найдешевше – на станціях мережі «Авантаж 7», 22,45 грн/л (-50 коп./л).

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,41 грн/л і 0,45 грн/л, до 25,34 грн/л і 25,19 грн/л відповідно.

Найбільше здешавшання – 2 грн/л – зафіксовано на станціях мережі «Олас» – до 22,90 грн/л. Найменше падіння ціни – за винятком тих мереж, які за цей період ціну не змінювали, – відбулося у мережі АЗС «БРСМ-Нафта», до 23,95 грн/л (-6 коп./л).

«Укрнафта» скинула ціну на автогаз на 10 коп./л – до 23,05 грн/л, U.GO – на 34 коп./л, до 23,76 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 20 по 21 лютого, грн/л: