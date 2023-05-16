За день средняя цена на дизельное топливо снизилась на 61 копейку, а 95 бензин в среднем подешевел на 41 копейку.

С начала недели (15-16 мая) сети автозаправочных станций продолжили снижать цены на горючее. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: Увеличение налогов на топливо: на сколько подорожает и что предлагают участники рынка

В частности, государственная «Укрнафта» снизила цены на стандартную «пятерку» на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизтоплива — на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л.

На 1 грн/л и 0,5 грн/л подешевели бензин А-95 и ДТ на станциях UPG, до 43,90 и 41,90 грн/л соответственно.

Подешевели также все виды горючего на 1 грн/л на станциях сети BVS. На столько же снизила цены и сеть «Авантаж» — до 40,50 грн/л на А-95 и дизтопливо, что является одними из самых низких розничных цен в Украине.

Кроме того, уменьшили стоимость топлива такие сети как AMIC, SOCAR, Shell, KLO, U.GO Chipo и другие.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 12 по 16 мая 2023 г., грн/л: