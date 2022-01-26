Эксперты рассказали о ценах на нефтепродукты в Украине и какие факторы могут влиять на их изменение.

Чтобы разобраться в том, что на рынке горючего издания "Комментарии" обратилось к экспертам. По мнению специалистов, все будет зависеть от политической ситуации, стабильности украинской валюты и мировых цен на нефть.

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Гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук напоминает, что розничные цены на нефтепродукты в Украине по-прежнему напрямую зависят от цен европейского рынка и курса НБУ – гривны по отношению к основным валютам.

"Импортные партии оплачиваются в долларах за тонну, а акцизы – в евро. Дальше полученные цифры умножаются на курс НБУ и к результату плюсуем еще и НДС, – объясняет эксперт. – А здесь еще добавил "масла в огонь" и увеличил энергетический кризис, что увеличило эксплуатационные расходы розничных операторов, как минимум, в 2,5 раза. В период, когда цены европейского рынка ведут себя "как пугливая гимназистка в безлунную ночь", а стоимость гривны на фоне истерии по поводу возможной агрессии РФ демонстрирует траекторию подбитого пикирующего бомбардировщика, пытаться как-то прогнозировать ценообразование на нефтепродукты в феврале – дело такое же неблагодарное, как и бесполезное”, – говорит Леонид Косянчук.

Эксперт отмечает: средние цены января 2022 года к декабрю 2021 показали рост около 60 $/т, но уже к 25 января снова вернулись на уровень цен 14 января.

"Что касается так называемого "госрегулирования", то от него пострадали прежде всего рядовые потребители, – уверен эксперт. – Если раньше умеренные цены АЗС премиального сегмента сдерживались низкими ценами "дискаунтеров", то теперь операторы премиального сектора за счет увеличения своих цен в мелко-оптовом сегменте "подтягивают" их ценообразование ближе к граничным значениям, обозначенным Минэкономики. Таким образом, средние цены на рынке увеличились и за все это традиционно заплатили потребители".

По словам Леонида Косянчука, очевидно, что ценообразование февраля по-прежнему будет зависеть от вышеперечисленных факторов, на которые повлияет и ситуация с коронавирусом, и уровень напряженности на границе с РФ, что, безусловно, отразится на стабильности национальной валюты.

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский отмечает, что существует две группы факторов, оказывающих давление на розничную цену нефтепродуктов. "Первый – это группа экономических факторов, среди которых курс валюты и стоимость нефти на спотовых рынках (а она в первой половине года может достичь отметки $100 за баррель). Вторая – это политические предпосылки, в частности, напряженность в отношениях со странами-производителями. Насколько отреагирует розничный рынок Украины будет зависеть от руководства правительства”, – считает Максим Белявский.