Експерти розповіли про ціни на нафтопродукти в Україні та фактори, які можуть впливати на їхню зміну.

Щоб розібратися у тому, що коїться на ринку пального, видання "Коментарі" звернулося до експертів. На думку спеціалістів, усе буде залежати від політичної ситуації, стабільності української валюти та світових цін на нафту.

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Гендиректор ТД "SunOil" (мережа АЗС), експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук нагадує, що роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні, як і раніше, безпосередньо залежать від цін європейського ринку та курсу НБУ – гривні щодо основних валют.

"Імпортні партії оплачуються у доларах за тонну, а акцизи – у євро. Далі одержані цифри множаться на курс НБУ і до результату плюсуємо ще й ПДВ, – пояснює експерт. – А тут ще додала "олії у вогонь" енергетична криза, що збільшило експлуатаційні витрати роздрібних операторів, як мінімум, у 2,5 рази. У період, коли ціни європейського ринку поводяться "як полохлива гімназистка в безмісячну ніч", а вартість гривні на тлі істерії з приводу можливої агресії РФ демонструє траєкторію підбитого пікіруючого бомбардувальника, намагатися якось прогнозувати ціноутворення на нафтопродукти в лютому – справа така ж невдячна, як і марна", - говорить Леонід Косянчук.

Експерт наголошує: середні ціни січня 2022 року до грудня 2021-го показали зростання близько 60 $/т, але вже до 25 січня знову повернулися на рівень цін 14 січня.

"Що стосується так званого "держрегулювання", то від нього постраждали насамперед рядові споживачі, – упевнений експерт. – Якщо раніше помірні ціни АЗС преміального сегменту стримувалися низькими цінами "дискаунтерів", то тепер оператори преміального сектора за рахунок збільшення своїх цін у дрібно-оптовому сегменті "підтягують" їхнє ціноутворення ближче до граничних значень, позначених Мінекономіки. Таким чином, середні ціни на ринку збільшились і за все це традиційно заплатили споживачі".

За словами Леоніда Косянчука, очевидно, що ціноутворення лютого, як і раніше, залежатиме від перерахованих вище факторів, на які вплине і ситуація з коронавірусом, і рівень напруженості на кордоні з РФ, що безумовно позначиться на стабільності національної валюти.

Експерт з питань енергетики Центру Разумкова, екс-директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський наголошує, що існує дві групи факторів, які чинитимуть тиск на роздрібну ціну нафтопродуктів. "Перший – це група економічних факторів, серед яких курс валюти та вартість нафти на спотових ринках (а вона у першій половині року може сягнути позначки $100 за барель). Друга – це політичні передумови, зокрема напруженість у відносинах із країнами-виробниками. Наскільки відреагує роздрібний ринок України, залежатиме від керівництва уряду", – вважає Максим Білявський.