Ціна на дизель та бензин підскочить до 40 грн/л, а на автогаз – до 25 грн/л.

В Україні найближчим часом можуть суттєво підвищитися вартість бензину та дизельного пального. Таку думку в коментарі UBR озвучив директор однієї з мереж АЗС - Дмитро Леушкін.

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Так, за його словами, в лютому ціна на дизель та бензин підскочить до 40 грн/л, а на автогаз – до 25 грн/л. Фахівець пояснив такий різкий ціновий стрибок неконтрольованим падінням курсу гривні та нафтових котирувань, а також впливом держрегулювання.

За словами експерта, велика можливість побачити такі цінники на АЗС існує вже від 12 лютого, чому передуватиме кілька етапів підвищення розцінок на заправках. Він зазначає, що коливання курсу валюти швидко відбиваються на вартості пального. А у зв'язку із запровадженням в Україні держрегулювання цін на пальне, яке виходить тричі на місяць (1, 11 та 21 числа), перший раз прайс на заправках різко зміниться вже з найближчого понеділка, 24 січня.

"Наступне держрегулювання має вийти у п'ятницю, 21 січня, але вийде у понеділок, оскільки Мінекономіки працює із затримками. І одразу миттєво всі цінники перемальовують на 2 грн нагору", - сказав Леушкін.

На сьогоднішній день ціна на січневий ресурс – 28 грн, плюс 7 грн допустимої націнки. Тобто, від понеділка вартість літра "п'ятого" бензину у дорогих заправних мережах вже злетить під 35 грн. На початку лютого настає наступне держрегулювання і новий стрибок цін на пальне. Оскільки ціноутворення у нас йде за середньоарифметичною ціною за котируваннями, каже Леушкін, то з урахуванням дуже дорогої нафти перша ціна лютого підскочить ще приблизно на 2 грн/л нагору. Третє держрегулювання випадає на суботу, 12 лютого, тому за фактом зростання цінників відбудеться найближчого робочого дня – 14 лютого. Підігріє цифри на заправних стелах ще зростання курсу валют.

"Якщо ми дійдемо до 29 грн/долар – а я вважаю, що дійдемо – отже, у нас 14 числа преміальні мережі коштуватимуть 40 грн/л. А автогаз відповідно - 25 грн/л. Це щоб на День закоханих усі сиділи вдома та один до одного не їздили", - з іронією підсумував фахівець.

Але й на цьому подорожчання, найімовірніше, не закінчиться. Зараз усі світові аналітики кажуть, що цього року нафта планомірно зростатиме до $100/бар., і прогноз гривні також невтішний: у зв'язку із загальнополітичним нагнітанням навколо нашої країни українські євробонди і всі цінні папери летять униз – отже, курс летить вгору.

"Дальнє зростання пов'язане вже з курсом валют і ціною на нафту. І там, і там - прогноз несприятливий. Тому, який там далі рекорд буде поставлений - життя покаже", - резюмує Леушкін.