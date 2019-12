Оказывается, Lexus не только создает роскошные автомобили, но и представляет новейшие разработки в других отраслях.

Благодаря работе инженеров, дизайнеров и мастеров Lexus удалось представить решение для широкого спектра задач. Некоторые из изобретений имеют практическое значение, другие – демонстрируют полет фантазии или просто созданы для развлечений.

Представляем лишь несколько примеров того, как Lexus удалось перенести свой творческий потенциал, инновации и ценности бренда в другие сферы – от научной фантастики до путешествий по океану и киноэкранам.

Говерборд (летающая доска) Lexus

Когда-то серфинг в воздухе можно было увидеть лишь в фантастических фильмах. Для Lexus эта идея стала настоящим вызовом.

Доказав, что "Удивительное в движении" (Amazing in Motion) – это не просто маркетинговый слоган, Lexus поставил цель спроектировать, построить и запустить рабочий говерборд. Говерборд, который стал бы отличительным продуктом Lexus.

Работа над проектом длилась 18 месяцев. Вместе с командой экспертов по магнитной левитации из дрезденского института IFW и его дочерней компании evico GmbH разработчикам Lexus удалось создать говерборд, который мог бы не только левитировать над землей, но и управляться взрослым человеком.

Говерборд впервые был представлен в июне 2015 года. Доска унаследовала некоторые элементы дизайна Lexus, например, знаменитую фамильную решетку. Кроме того, в ней были использованы те же высококачественные материалы, что и в автомобилях Lexus, в частности бамбук.

В основе работы говерборда лежали магниты и сверхпроводники, охлажденные до -197C с помощью жидкого азота, – магия технологий позволила доске передвигаться по воздуху без трения.

Чтобы продемонстрировать невероятные характеристики говерборда, Lexus спроектировал специальный Говер-парк вблизи Барселоны. Говер-парк имел вид обычного скейт-парка, однако под его поверхностью было заложено 200 метров магнитного трека. Магнитное поле "замораживалось" в сверхпроводниках внутри говерборда, поддерживая постоянное расстояние между доской и треком, что позволяло говерборду зависать над землей.

Чтобы освоить говерборд, нужны особые навыки. Именно поэтому Lexus обратился к всемирно известному скейтбордисту Россу Макгурану (Ross McGouran). Спортсмен признался, что даже с его опытом это стало настоящим вызовом: "Я занимаюсь скейтбордингом 20 лет, но при отсутствии трения я понял, что мне нужно учиться полностью заново".

Создание фильма

Кульминацией нескольких недель испытаний стала живая съемка SLIDE – короткометражного фильма, выпущенного в рамках кампании "Удивительное в движении", в котором были представлены как говерборд, так и седан Lexus GS F. На видео можно увидеть Макгурана, который летает на доске над землей и водой, а в конце перепрыгивает через крышу машины, что движется. Благодаря сотрудничеству с партнерами, которые разделяют страсть бренда к движению, Lexus расширил границы технологий, дизайна и инноваций.

Летательные аппараты

Дизайнеры Lexus принимали участие в работе над фильмами мирового уровня, чтобы помочь создать футуристические космические корабли, которые бы, несмотря на фантастические элементы, воплощали фирменный дух Lexus. Lexus Skyjet из фильма "Валериан и город тысячи планет" (Valerian and the City of a Thousand Planets) и Lexus QZ Galactic Enforcer Jet из фильма "Люди в черном: Интернешнл" (Men in Black: International) вывели бренд Lexus далеко за пределы повседневной жизни в воображаемые миры с головокружительными приключениями.

В рамках партнерства с киностудией EuropaCorp Lexus сотрудничал с творческой группой научно-фантастического блокбастера 2016 года "Валериан и город тысячи планет", чтобы воплотить в жизнь свое видение Skyjet. За рулем этого летательного аппарата-перехватчика сидел сам Валериан – главный герой ленты, которого сыграл известный голливудский актер Дейн Де Гаан (Dane DeHaan).

Хотя действие фильма происходит через 700 лет, главный инженер Lexus Такэаки Като (Takeaki Kato) и его команда стремились применить правдоподобные технологии и элементы современного дизайна.

Конечный вариант отличался компактностью и улучшенной аэродинамикой, а в дизайне корабля были воплощены фирменные детали Lexus, такие как фамильная решетка и фары, которые напоминали световые приборы купе Lexus LC.

В 2019 году дизайнеры Lexus снова обратились к футуристических летательных аппаратов, представив детали первого корабля в новом парке джетов – Lexus QZ 618 Galactic Enforcer. Шуточная рекламная кампания предупреждала, что звездолет доступен только агентам по организации "Люди в черном" для борьбы с пришельцами.

После нажатия специальной кнопки спортивное купе Lexus RC F мгновенно превращалось в летательный аппарат, который получил статус "самого мощного РЛО (распознанного летательного объекта), когда-либо созданного Lexus".

В список встроенных технологий вошли система межгалактического позиционирования, голосовой ассистент Amazon Alexa, который понимает семь триллионов языков инопланетян, и технология Quasar Power Source. Расход топлива звездолета составляют 122 световых тысячелетия на галлон (в отличие от привычного показателя миль на галлон).

Конечно, звездолет был оснащен системой безопасности Lexus Safety System+, включая силовое поле, и мог путешествовать со скоростью света.

Роскошная яхта

В 2018 году Lexus переключил внимание с дороги на открытое море, объявив о проекте строительства океанской яхты. Несмотря на то, что для проектирования роскошной яхты Lexus LY 650 понадобился совершенно другой подход, чем при проектировании автомобиля, стиль судна воплотил в себе философию дизайна Lexus L-finesse.

Решение о выходе на рынок морского судоходства соответствует стратегии бренда Lexus, направленной на раскрытие понятия роскоши не только в мире автомобилей, но и в сферах кулинарии, кинопроизводства и дизайна.

Несколько лет назад президент компании Toyota Акио Тойода (Akio Toyoda) провел некоторое время за штурвалом премиальных яхт Ponam, которые вскоре должны быть выпущены в Японии. Как главный рулевой Акио Тойода был поражен мощностью турбодизельных двигателей, а также управляемостью и устойчивостью совершенных корпусов. Будучи главным бренд-директором Lexus International, он сразу осознал потенциал эффектных и мощных яхт премиум-класса для дополнения имиджа Lexus.

В результате профильное подразделение Marine Department занялся оценкой того, как премиальная мощная яхта поможет Lexus проникнуть в новые для бренда сферы стиля жизни и активного отдыха. 12 января 2017 года на острове Ди Лидо в заливе Бискейн близ города Майами-Бич компания Lexus представила результат проекта – концептуальная модель Lexus Sport Yacht.

Учитывая невероятный интерес к концепту Sport Yacht, Lexus решил приступить к планам по созданию серийного судна. По словам исполнительного вицепрезидента Сигеки Томоями (Shigeki Tomoyama), целью было "воплотить мечты о роскошный образ жизни, создать такую перспективу, в которой яхты раскроют на океанских просторах потенциал Lexus в создании средств передвижения".

Чтобы обеспечить соответствующий уровень качества, Lexus обратился к компании Marquis-Larson Boat Group, которая должна была заняться строительством, продажей и обслуживанием яхт Lexus. Компания Marquis Yachts со штаб-квартирой в штате Висконсин, США, обладает значительным опытом строительства судов на заказ с большим вниманием к деталям, что полностью отвечает принципам мастерства Такуми.

Новая яхта унаследовала самые привлекательные характеристики оригинальной 42-футовой концептуальной модели. LY 650, общая длина которой составляет 65 футов, а бімс (ширина) – 19 футов, выполненная в характерном стиле, который отличает мощная подчеркнута носовая часть, изогнутые вставки на палубе, широкие выступы на корме и элегантная линия крыши.

Официально Lexus представил яхту LY 650 в сентябре 2019 года в Майами.

60 000-часовой фильм

Умение мастеров Такуми занимает центральное место в философии бренда Lexus согласно лучших традиций японских ремесленников. Lexus представил документальный фильм, посвященный становлению мастеров Такуми. Лента рассказывает историю работников Lexus и раскрывает достижения специалистов в других сферах. Фильм также дает ответ на вопрос о том, как человеческое ремесло выживет в мире, где возможности искусственного интеллекта и работы позволяют выполнять человеческую работу.

В западной культуре 10 000 часов кажутся достаточными, чтобы стать экспертом в своей области. Но в Японии вы не станете мастером своего дела, пока не проведете 60 000 часов, совершенствуя свои навыки – то есть 8 часов в день, 250 дней в год в течение 30 лет.

Клэй Джетер (Clay Jeter), хорошо известный по режиссерской работой "От шефа" (Chef's Table), получил задание создать документальный фильм о мире Такуми. Он рассказывает о четырех мастерах, посвятивших свою жизнь одному делу. Среди них шеф-повар, отмеченный двумя звездами "Мишлен", художница-мастерица традиционного вырезания из бумаги, мастер Такуми завода Lexus и столяр, который работает в одной из старейших строительных компаний в мире.

Кроме 54-минутной полнометражной версии, К. Джетер создал специальный фильм на 60 000 часов. В нем изображены сцены, в которых мастера Такуми шлифуют свои навыки. Они посвящают своему делу часы, дни, годы, повторяя определенные действия вновь и вновь, чтобы достичь совершенства.

Искусственный интеллект

Способен ли искусственный интеллект создать креативные творческие работы? Lexus протестовал потенциал технологии в уникальном проекте, чтобы создать первый в мире рекламный ролик по сценарию, который написал искусственный интеллект.

"Управляемый интуицией" (Driven by Intuition) снял оскароносный режиссер Кевин Макдональд (Kevin MacDonald), среди работ которого "Последний король Шотландии" (The Last King of Scotland) и биографический фильм о Уитни Хьюстон "Уитни" (Whitney). Создание этого ролика — первая в мире творческое сотрудничество искусственного интеллекта и признанного режиссера. Его цель — выйти за границы привычного и показать возможности сотрудничества человека и машины.

Lexus работал с техническим партнером Visual Voice над созданием "сценариста" на базе искусственного интеллекта. Используя IBM Watson для анализа ряда аудио, текстов и визуальных данных, они исследовали необходимые инструменты для создания качественного контента. Далее искусственный интеллект использовал эти данные, чтобы создать эмоциональный и захватывающий сценарий.

Искусственный интеллект "тренировали" на примерах рекламных роликов люксовых автомобилей, получавших престижные награды в течение последних 15 лет. Он также использовал данные в сфере эмоционального интеллекта с видеоплатформы Unruly, чтобы понять, какие моменты больше всего влияют на зрителей и какие комбинации и последовательности лучше всего доносят ключевые сообщения в рекламе. Чтобы предоставить ролике оригинальности и избежать ощущения массовости продукта, искусственный интеллект также получил дополнительные данные о бренде Lexus и проект – запуск нового седана ES.

Чтобы сконцентрироваться на интуитивном аспекте истории, искусственный интеллект обучали с помощью информации, полученной в результате эксперимента от MindX, подразделения прикладных наук университета Нового Южного Уэльса. Эксперимент показал, как люди с высоким уровнем интуиции реагируют на рекламу автомобилей.

Одноминутная драма рассказывает историю мастера Такуми Lexus, который завершает работу над новым седаном Lexus ES и выпускает его в мир, где ему грозит уничтожение. В решающий момент автомобиль спасает система автоматического экстренного торможения. Сценарий содержит настоящие человеческие эмоции и не отличается от написанного человеком.