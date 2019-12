Виявляється, Lexus не лише створює розкішні автомобілі, а й представляє новітні розробки в інших галузях.

Завдяки роботі інженерів, дизайнерів і майстрів Lexus вдалося представити рішення для широкого спектра завдань. Деякі з винаходів мають практичне значення, інші — демонструють політ фантазії або просто створені для розваг.

Представляємо лише декілька прикладів того, як Lexus вдалося перенести свій творчий потенціал, інновації та цінності бренда в інші сфери — від наукової фантастики до подорожей океаном та кіноекранів.

Говерборд (дошка, що літає) lexus

Колись серфінг у повітрі можна було побачити лише у фантастичних фільмах. Для Lexus ця ідея стала справжнім викликом.

Довівши, що "Надзвичайне в русі" (Amazing in Motion) — це не просто маркетинговий слоган, Lexus поставив за мету спроєктувати, побудувати та запустити робочий говерборд. Говерборд, який став би відмітним продуктом Lexus.

Робота над проєктом тривала 18 місяців. Разом із командою експертів з магнітної левітації із дрезденського інституту IFW та його дочірньої компанії evico GmbH розробникам Lexus вдалося створити говерборд, який міг би не лише левітувати над землею, а й управлятися дорослою людиною.

Говерборд уперше був представлений у червні 2015 року. Дошка успадкувала деякі елементи дизайну Lexus, наприклад, знамениту фамільну решітку. Окрім того, у ній були використані ті ж високоякісні матеріали, що й в автомобілях Lexus, зокрема бамбук.

В основі роботи говерборда лежали магніти та надпровідники, охолоджені до -197˚C за допомогою рідкого азоту, — магія технологій дозволила дошці пересуватися повітрям без тертя.

Щоб продемонструвати неймовірні характеристики говерборда, Lexus спроєктував спеціальний говер-парк поблизу Барселони. Говер-парк мав вигляд звичайного скейт-парку, однак під його поверхнею було закладено 200 метрів магнітного треку. Магнітне поле "заморожувалося" в надпровідниках усередині говерборда, підтримуючи постійну відстань між дошкою та треком, що дозволяло говерборду зависати над землею.

Щоб освоїти говерборд, потрібні особливі навички. Саме тому Lexus звернувся до всесвітньо відомого скейтбордиста Росса Макгурана (Ross McGouran). Спортсмен зізнався, що навіть з його досвідом це стало справжнім викликом: "Я займаюся скейтбордингом 20 років, але за відсутності тертя я зрозумів, що мені потрібно вчитися повністю заново".

Створення фільму

Кульмінацією декількох тижнів випробувань стала жива зйомка SLIDE — короткометражного фільму, випущеного в рамках кампанії "Надзвичайне в русі", в якому були представлені як говерборд, так і седан Lexus GS F. На відео можна побачити Макгурана, який літає на дошці над землею та водою, а наприкінці перестрибує через дах машини, що рухається. Завдяки співпраці з партнерами, які поділяють пристрасть бренда до руху, Lexus розширив межі технологій, дизайну та інновацій.

Літальні апарати

Дизайнери Lexus брали участь у роботі над фільмами світового рівня, щоб допомогти створити футуристичні космічні кораблі, які б, незважаючи на фантастичні елементи, втілювали фірмовий дух Lexus. Lexus Skyjet зі стрічки "Валеріан та місто тисячі планет" (Valerian and the City of a Thousand Planets) та Lexus QZ Galactic Enforcer Jet з фільму "Люди в чорному: Інтернешнл" (Men in Black: International) вивели бренд Lexus далеко за межі повсякденного життя в уявні світи з карколомними пригодами.

У рамках партнерства з кіностудією EuropaCorp Lexus співпрацював із творчою групою науково-фантастичного блокбастеру 2016 року "Валеріан та місто тисячі планет", щоб втілити в життя своє бачення Skyjet. За кермом цього літального апарата-перехоплювача сидів сам Валеріан — головний герой стрічки, якого зіграв відомий голлівудський актор Дейн Де Гаан (Dane DeHaan).

Хоча дія фільму відбувається через 700 років, головний інженер Lexus Такеакі Като (Takeaki Kato) та його команда прагнули застосувати правдоподібні технології та елементи сучасного дизайну.

Кінцевий варіант вирізнявся компактністю та покращеною аеродинамікою, а в дизайні корабля були втілені фірмові деталі Lexus, такі як фамільна решітка та фари, які нагадували світлові прилади купе Lexus LC.

У 2019 році дизайнери Lexus знову звернулися до футуристичних літальних апаратів, представивши деталі першого корабля в новому парку джетів — Lexus QZ 618 Galactic Enforcer. Жартівлива рекламна кампанія попереджувала, що зореліт доступний лише агентам з організації "Люди в чорному" для боротьби з прибульцями.

Після натискання спеціальної кнопки спортивне купе Lexus RC F миттєво перетворювалося на літальний апарат, який отримав статус "найпотужнішого РЛО (розпізнаного літального об’єкта), будь-коли створеного Lexus".

У список вбудованих технологій увійшли система міжгалактичного позиціонування, голосовий асистент Amazon Alexa, який розуміє сім трильйонів мов інопланетян, та технологія Quasar Power Source. Витрати пального зорельота становлять 122 світлових тисячоліття на галон (на відміну від звичного показника миль на галон).

Звичайно, зореліт був також оснащений системою безпеки Lexus Safety System+, включаючи силове поле, та міг подорожувати зі швидкістю світла.

Розкішна яхта

У 2018 році Lexus переключив увагу з дороги на відкрите море, оголосивши про проєкт будівництва океанської яхти. Незважаючи на те, що для проєктування розкішної яхти Lexus LY 650 знадобився зовсім інший підхід, ніж при проектуванні автомобіля, стиль судна втілив у собі філософію дизайну Lexus L-finesse.

Рішення про вихід на ринок морського судноплавства відповідає стратегії бренда Lexus, спрямованій на розкриття поняття розкоші не лише у світі автомобілів, а й у сферах кулінарії, кіновиробництва та дизайну.

Декілька років тому президент компанії Toyota Акіо Тойода (Akio Toyoda) провів деякий час за штурвалом преміальних яхт Ponam, які незабаром мали бути випущені в Японії. Як головний керманич Акіо Тойода був вражений потужністю турбодизельних двигунів, а також керованістю і стійкістю досконалих корпусів. Будучи головним бренд-директором Lexus International, він одразу усвідомив потенціал ефектних і потужних яхт преміум-класу для доповнення іміджу Lexus.

У результаті профільний підрозділ Marine Department зайнявся оцінкою того, як преміальна потужна яхта допоможе Lexus проникнути в нові для бренда сфери стилю життя й активного відпочинку. 12 січня 2017 року на острові Ді-Лідо у затоці Біскейн поблизу міста Маямі-Біч компанія Lexus представила результат проєкту — концептуальну модель Lexus Sport Yacht.

Враховуючи неймовірний інтерес до концепту Sport Yacht, Lexus вирішив приступити до планів зі створення серійного судна. За словами виконавчого віцепрезидента Сігекі Томоями (Shigeki Tomoyama), метою було "втілити мрії про розкішний спосіб життя, створити таку перспективу, в якій яхти розкриють на океанських просторах потенціал Lexus у створенні засобів пересування".

Щоб забезпечити відповідний рівень якості, Lexus звернувся до компанії Marquis-Larson Boat Group, яка мала зайнятися будівництвом, продажем та обслуговуванням яхт Lexus. Компанія Marquis Yachts зі штаб-квартирою у штаті Вісконсин, США, володіє значним досвідом будівництва суден на замовлення з великою увагою до деталей, що повністю відповідає засадам майстерності Такумі.

Нова яхта успадкувала найпривабливіші характеристики оригінальної 42-футової концептуальної моделі. LY 650, загальна довжина якої становить 65 футів, а бімс (ширина) — 19 футів, виконана в характерному стилі, який вирізняє потужна підкреслена носова частина, вигнуті вставки на палубі, широкі виступи на кормі та елегантна лінія даху.

Офіційно Lexus представив яхту LY 650 у вересні 2019 року в Маямі.

60 000-годинний фільм

Уміння майстрів Такумі посідає центральне місце у філософії бренда Lexus відповідно до найкращих традицій японських ремісників. Lexus представив документальний фільм, присвячений становленню майстрів Такумі. Стрічка розповідає історію працівників Lexus та розкриває досягнення спеціалістів у інших сферах. Фільм також дає відповідь на питання про те, як людське ремесло виживе у світі, де можливості штучного інтелекту та роботи дозволяють виконувати людську роботу.

У західній культурі 10 000 годин здаються достатніми, щоб стати експертом у своїй галузі. Але в Японії ви не станете майстром своєї справи, поки не проведете 60 000 годин, вдосконалюючи свої навички — тобто 8 годин на день, 250 днів на рік протягом 30 років.

Клей Джетер (Clay Jeter), добре відомий за режисерською роботою "Від шефа" (Chef’s Table), отримав завдання створити документальний фільм про світ Такумі. Він розповідає про чотирьох майстрів, котрі присвятили своє життя одній справі. Серед них шеф-кухар, відзначений двома зірками "Мішлен", художниця-майстриня традиційного вирізання з паперу, майстер Такумі заводу Lexus та столяр, котрий працює в одній із найстаріших будівельних компаній у світі.

Окрім 54-хвилинної повнометражної версії, К. Джетер створив спеціальний фільм на 60 000 годин. У ньому зображено сцени, в котрих майстри Такумі шліфують свої навички. Вони присвячують своїй справі години, дні, роки, повторюючи певні дії знов і знов, щоб досягти досконалості.

Штучний інтелект

Чи здатен штучний інтелект створити креативні творчі роботи? Lexus протестував потенціал технології в унікальному проєкті, щоб створити перший у світі рекламний ролик за сценарієм, який написав штучний інтелект.

"Керований інтуїцією" (Driven by Intuition) зняв оскароносний режисер Кевін Макдональд (Kevin MacDonald), серед робіт котрого "Останній король Шотландії" (The Last King of Scotland) та біографічний фільм про Вітні Г’юстон "Вітні" (Whitney). Створення цього ролика — перша у світі творча співпраця штучного інтелекту та визнаного режисера. Його мета — вийти за межі звичного та показати можливості співпраці людини та машини.

Lexus працював з технічним партнером Visual Voice над створенням "сценариста" на базі штучного інтелекту. Використовуючи IBM Watson для аналізу низки аудіо, текстів та візуальних даних, вони досліджували необхідні інструменти для створення якісного контенту. Далі штучний інтелект використовував ці дані, щоб створити емоційний та захопливий сценарій.

Штучний інтелект "тренували" на прикладах рекламних роликів люксових автомобілів, що отримували престижні нагороди протягом останніх 15 років. Він також використовував дані у сфері емоційного інтелекту із відеоплатформи Unruly, щоб зрозуміти, які моменти найбільше впливають на глядачів та які комбінації і послідовності найкраще доносять ключові повідомлення в рекламі. Щоб надати ролику оригінальності та уникнути відчуття масовості продукту, штучний інтелект також отримав додаткові дані про бренд Lexus та проєкт — запуск нового седана ES.

Щоб сконцентруватися на інтуїтивному аспекті історії, штучний інтелект навчали за допомогою інформації, отриманої у результаті експерименту від MindX, підрозділу прикладних наук університету Нового Південного Уельсу. Експеримент показав, як люди з високим рівнем інтуїції реагують на рекламу автомобілів.

Однохвилинна драма розповідає історію майстра Такумі Lexus, котрий завершує роботу над новим седаном Lexus ES та випускає його у світ, де йому загрожує знищення. У вирішальний момент автомобіль рятує система автоматичного екстреного гальмування. Сценарій містить справжні людські емоції та не відрізняється від написаного людиною.