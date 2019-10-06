А ведь граждане, с грустью вспоминающие «старые добрые времена», часто оказываются правы – машины полувековой давности кое в чем действительно были лучше нынешних. Журналисты Авто24 рассмотрели этот вопрос с сугубо инженерной точки зрения.

Современные автомобили, как и все товары так называемой категории длительного пользования, не рассчитывают на столь долгий срок работы, как ранее. Это неплохо с точки зрения автопроизводителя и экономики страны в целом (большие прибыли, оборот средств, занятость населения), но не всегда радует потребителя.

Легендарные моторы-”миллионники” на самом деле выхаживали миллион километров только с несколькими капремонтами. Но 300 – 400 тыс.км до первой переборки пробегали легко.

Но и в повседневной эксплуатации нынешние машины часто проявляют свою, грубо говоря, “одноразовость”. Правда, большинство нынешних автовладельцев, не знакомых со старым автопромом, даже не догадываются, что могло быть иначе.

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“Многоразовые” двигатели . Силовые агрегаты большинства автомобилей в эпоху 1950-1980-х в самом деле можно было ремонтировать многократно. Основные детали цилиндро-поршневой группы имели по 3 – 5 ремонтных размеров, цилиндры допускали двух-трехкратную расточку. При этом многие моторы периода 1970 – 80-х годов ходили вдвое дольше иных современных.

Комфортная и прочная ходовая часть. Известные у нас старые автомобили имели достаточно сложную подвеску, рассчитанную прежде всего на дороги посредственного качества. Соответственно, на колдобинах их ходовая обеспечивала больший комфорт, нежели большинство современных машин, сконструированных для скоростной езды по идеальному асфальту. При этом современные подвески многих массовых моделей устроены намного проще прежних, это сделано ради удобства конвейерной сборки.

Параллелограммная двухрычажная подвеска (слева – ВАЗ-2101), широко применявшаяся до Мак-Ферсона (справа ВАЗ-2108) намного комфортнее, к тому же не имеет таких дорогих и уязвимых деталей, как пресловутая стойка.

Независимость от сервиса . Все операции по ремонту и обслуживанию автомобилей старых поколений можно было выполнить самостоятельно, в гаражных условиях. Современный сервис немыслим без диагностических сканеров и тестеров, порой даже замена лампочки требует обнуления ошибки в электронном блоке.

Детали по отдельности. Старые автомобили часто были дешевле в ремонте, поскольку любая деталь-расходник заменялась по отдельности, а не целиком со всей сборочной единицей (рычагом подвески, ступицей, рулевым механизмом и т.п.).

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Прочные детали отделки . Вместо пластика и напыленной краски “под хром” в фурнитуре старых автомобилей использовалась сталь и стойкое гальваническое покрытие. Дверные ручки, радиаторные решетки, молдинги и шильдики не ломались и не “облазили” через два-три года эксплуатации.

Ощущение надежности и защищенност и – из-за более жесткой конструкции кузова, в частности, дверей, которые захлопываются более внушительно – “как в сейфе”.

Прочные колеса. Низкопрофильные шины радиальной конструкции, которые использует современный автопром, весьма чувствительны к ударам, контактам с острыми камнями и бордюрами. Высокие “диагоналки” старых типов были намного прочнее, мятые диски колес, шишки и порезы резины были в прежние годы чрезвычайным явлением.

Энергоемкие высокопрофильные шины старых авто целиком отвечали условиям ежедневной эксплуатации, но потом нам объявили, что даже семейному седану нужна низкая спортивная резина – некомфортная и уязвимая.

“Настоящие” материалы. В старых автомобилях не было материалов, которые теряют свои свойства от времени – то есть пластиков. Например, немало хлопот владельцам иных современных машин с пробегом доставляют фары: их пластиковые колпаки со временем царапаются, мутнеют, желтеют. Прежние стеклянные стекла хоть и ограничивали творческую свободу дизайнеров, подобных проблем не имели. То же самое можно сказать о паяных латунных (а не пластико-алюминиевых на клею) радиаторах, впускных коллекторах, патрубках ТОСОЛа, кулисах МКП...

Рекомендация Авто24

Не зацикливайтесь на этом. Бытие, как известно, определяет сознание, и если средства позволяют вам без особого напряжения покупать и эксплуатировать самые современные модели – пользуйтесь этим благом цивилизации. А если ностальгические размышления на тему “сейчас таких тачек не делают” не дают вам покоя, купите ретроавтомобиль для души. На бодром олдтаймере можно выезжать в загородные прогулки, на гоночную трассу или тусовки ретрофанов, чтобы материализовать свою любовь к старым добрым временам.

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