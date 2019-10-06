Громадяни, які з сумом згадують "старі добрі часи", часто мають рацію – машини півстолітньої давності у чомусь справді були кращі за сучасні. Журналісти Авто24 розглянули це питання з суто інженерної точки зору.

Сучасні автомобілі, як і всі товари так званої категорії тривалого користування, не розраховані на настільки довгий термін роботи, як раніше. Це непогано з точки зору автовиробника і економіки країни в цілому (великі прибутки, обертання коштів, зайнятість населення), але не завжди тішить споживача.

Легендарні мотори-"мільйонники" насправді відправцьовували мільйон кілометрів тільки з декількома капремонтами. Але 300 – 400 тискм до першого перебирання “пробігали” легко.

Але і в повсякденній експлуатації нинішні машини часто виявляють свою, грубо кажучи, "одноразовість". Правда, більшість нинішніх автовласників, необізнаних із старим автопромом, навіть не здогадуються, що могло бути інакше.

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"Багаторазові" двигуни. Силові агрегати більшості автомобілів в епоху 1950-1980-х справді можна було ремонтувати багаторазово. Основні деталі циліндро-поршневої групи мали по 3 – 5 ремонтних розмірів, циліндри допускали дво-трикратне розточення. При цьому багато моторів періоду 1970-80-х років ходили вдвічі довше деяких сучасних.

Комфортна і міцна ходова частина. Відомі у нас старі автомобілі мали досить складну підвіску, розраховану насамперед на дороги посередньої якості. Відповідно, на вибоїнах їх ходова забезпечувала більший комфорт, ніж більшість сучасних машин, сконструйованих для швидкісної їзди по ідеальному асфальту. При цьому сучасні підвіски багатьох масових моделей влаштовані набагато простіше колишніх, це зроблено заради зручності конвеєрної зборки.

Паралелограмна двохважільна підвіска (зліва – ВАЗ-2101), що широко застосовувалася до Мак-Ферсона (праворуч – ВАЗ-2108) набагато комфортніша, до того ж не має таких дорогих і вразливих деталей, як горезвісна стійка.

Незалежність від сервісу . Всі операції з ремонту та обслуговуванню автомобілів старих поколінь можна було виконати самостійно, в гаражних умовах. Сучасний сервіс немислимий без діагностичних сканерів і тестерів, часом навіть заміна лампочки вимагає обнулення помилки в електронному блоці.

Деталі окремо. Старі автомобілі часто були дешевшими в ремонті, оскільки будь-яка деталь-росхідник замінювалося окремо, а не разом з усією складальною одиницею (важелем підвіски, маточиною, рульовим механізмом і т.п.).

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Міцні деталі оздоблення . Замість пластику і напилень фарби "під хром" в фурнітурі старих автомобілів використовувалася сталь і стійке гальванічне покриття. Дверні ручки, радіаторні решітки, молдинги і шильдики не ламалися і не "облазили" через два-три роки експлуатації і від активної піни на мийці.

Відчуття надійності і захищеності – через більш жорстку конструкцію кузова, зокрема, дверей, які зачиняються більш переконливо – "як в сейфі".

Міцні колеса. Низькопрофільні шини радіальної конструкції, які використовує сучасний автопром, вельми чутливі до ударів, контактів з гострим камінням і бордюрами. Високі "діагоналки" старих типів були набагато міцнішими, – м'яті диски коліс, шишки і порізи гуми були в попередні роки надзвичайним явищем.

Енергоємні високопрофільні шини старих автомобілів цілком відповідали умовам щоденної експлуатації, але потім нам оголосили, що навіть сімейному седану потрібна низька спортивна гума – гарна, однак некомфортна і вразлива.

"Справжні" матеріали. У старих автомобілях не було матеріалів, які втрачають свої властивості від часу – тобто пластику. Наприклад, чимало клопоту власникам деяких сучасних машин з пробігом доставляють фари: їхні пластикові ковпаки з часом дряпаються, мутніють, жовтіють. А звичайне скляне скло хоч і обмежувало творчу свободу дизайнерів, подібних проблем не мало. Те ж саме можна сказати про паяні латунні (а не пластико-алюмінієві на клею) радіатори, впускні колектори, патрубки ТОСОЛа, куліси МКП ...

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Не зациклюйтеся на цьому. Буття, як відомо, визначає свідомість, і якщо кошти дозволяють вам без особливої напруги купувати і експлуатувати найсучасніші моделі – користуйтеся цим благом цивілізації. А якщо ностальгічні роздуми на тему "зараз таких тачок не роблять" не дають вам спокою, купіть ретро-автомобіль для душі. На бадьорому олдтаймері можна виїжджати на заміські прогулянки, на гоночну трасу або тусовки ретро-фанів, аби матеріалізувати свою любов до старих добрих часів.

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