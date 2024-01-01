Через "Дію" уже перерегистрировано 170 тысяч авто

В МВД планируют и в дальнейшем увеличивать количество предоставления онлайн услуг. В планах полная автоматизация таких услуг.

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"Эта функция стала доступной для граждан 20 декабря 2023 года. На сегодня через "Дію" были перерегистрированы 170 тысяч транспортных средств. В этом случае мы можем говорить, что 340 тысяч человек уже не обращались в сервисные центры, а сделали это онлайн", - сказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью Укринформу.

Чиновник отметил, что количество операций по перерегистрации транспортных средств, которые были осуществлены через "Дію", составляет около 12% от всех операций по перерегистрации транспортных средств, которые проводились за весь период с начала запуска этой услуги.

"Это на самом деле достаточно большой и существенный процент. Мы планируем увеличивать показатель онлайн-перерегистраций до тех пор, пока не сможем сказать, что эта услуга полностью автоматизирована и у граждан отсутствует необходимость общаться с администраторами и посещать сервисные центры МВД", - отметил Тимченко.