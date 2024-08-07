Через Дію уже переоформлено более 150 тысяч авто

Граждане предпочитают онлайн-сервисы, чтобы избежать бюрократии и очередей в государственных учреждениях. Одной из самых популярных онлайн-услуг сервисных центров МВД является перерегистрация легковых авто.

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С начала запуска услуги в Дії продано более 150 тысяч транспортных средств. Это легковые автомобили, мопеды и мотоциклы. Большинство покупателей оставляют имеющиеся номерные знаки. Вместе с тем комплекты новых номеров с серией DІ закрепили на 17 878 транспортных средств.

Вероятно, популярность новых номеров низкая из-за того, что при выборе номерного знака с серией DІ, управлять автомобилем можно исключительно после их получения в отделении государственной Укрпочты. Это долго и не всегда удобно. Однако, если покупатель оставил номерной знак предыдущего владельца – пользоваться автомобилем можно сразу после того, как свидетельство о регистрации появится онлайн.

В Дії перерегистрация транспортных средств доступна физическим лицам. Чтобы воспользоваться ею, в приложении должны отображаться паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также у продавца – свидетельство о регистрации авто.

Однако бывают случаи, когда после проверки в едином государственном реестре транспортных средств приходит отказ в перерегистрации авто онлайн. К примеру, если автомобиль находится в розыске или имеющиеся ограничения или обременения – договор не заключается. Но недавно сервис продажи в Дії был усовершенствован, поэтому гражданам начали поступать причины отказа в перерегистрации. Среди них самые распространенные:

транспортное средство находится в розыске в Интерполе;

транспортное средство или номерной знак находятся в розыске в полиции;

одна из сторон находится в розыске в полиции;

свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное;

у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;

имеются обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;

транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

После устранения причины отказа перерегистрация транспортного средства будет доступна онлайн или в сервисном центре МВД.