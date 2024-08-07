Через Дію вже переоформлено понад 150 тисяч авто

Громадяни надають перевагу онлайн-сервісам, аби уникнути бюрократії та черг в державних установах. Однією з найпопулярніших онлайн-послуг сервісних центрів МВС є перереєстрація легкових авто.

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З початку запуску послуги у Дії продано понад 150 тисяч транспортних засобів. Це легкові автомобілі, мопеди та мотоцикли. Більшість покупців залишають наявні номерні знаки. Разом з тим комплекти нових номерів із серією DІ закріпили на 17 878 транспортних засобів.

Ймовірно, популярність нових номерів занизька через те, що при виборі номерного знаку із серією DІ, керувати автомобілем можна виключно після їх отримання у відділенні державної Укрпошти. Це довго та не завжди зручно. Однак, якщо покупець залишив номерний знак попереднього власника – користуватися автівкою можна одразу після того, як свідоцтво про реєстрацію з’явиться онлайн.

У Дії перереєстрація транспортних засобів доступна фізичним особам. Аби скористатись нею, у додатку мають відображатися паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також у продавця – свідоцтво про реєстрацію авто.

Однак трапляються випадки, коли після перевірки в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів приходить відмова у перереєстрації авто онлайн. На приклад, якщо автомобіль знаходиться в розшуку чи наявні обмеження або обтяження – договір не укладається. Але нещодавно сервіс продажу в Дії було вдосконалено, тож громадянам почали надходити причини відмови у перереєстрації. Серед них найпоширеніші:

транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;

транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;

одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;

у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;

наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;

транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причини відмови перереєстрація транспортного засобу буде доступна онлайн або в сервісному центрі МВС.