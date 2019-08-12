Суперкар с индексом C8 разбили в ДТП.

В Сети показали кадры первой аварии горячей супер-новинки, которую еще не начали доставлять клиентам. Судя по фото, повреждения Chevrolet Corvette C8 достаточно серьезные.

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Пока что информации об аварии крайне мало, однако известно, что в ней было задействовано три автомобиля: красный пикап Ford, серебристый Chevrolet Equinox и новенький Corvette. У первого от удара оторвало бампер, у Equinox заметно отсутствие одного из задних колес.

Но наибольшие повреждения получил именно Corvette – сильно пострадала передняя часть со стороны водителя. Суперкару оторвало переднюю боковую панель, деформирован бампер, разбита фара. Также видно, что от удара сработали все подушки безопасности. Напомним, Corvette нового поколения стал среднемоторным.

К счастью для будущих владельцев, на этих кадрах лишь один из последних тестовых образцов, а не клиентский автомобиль. По данным очевидцев, ДТП обошлось без травм для водителей и пострадали только машины.

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