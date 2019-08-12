Суперкар з індексом C8 розбили в ДТП.

У Мережі показали кадри першої аварії гарячої супер-новинки, яку ще не розпочали доставляти клієнтам. Судячи з фото, пошкодження Chevrolet Corvette C8 досить серйозні.

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Поки що інформації про аварію вкрай мало, однак відомо, що в ній було задіяно три автомобілі: червоний пікап Ford, сріблястий Chevrolet Equinox та новенький Corvette. У першого від удару відірвало бампер, у Equinox помітна відсутність одного з задніх коліс.



Та найбільші пошкодження отримав саме Corvette – сильно постраждала передня частина з боку водія. Суперкару відірвало передню бічну панель, деформований бампер, розбита фара. Також видно, що від удару розкрилися всі подушки безпеки. Нагадаємо, Corvette нвоого пкоління став середньомоторним.



На щастя для майбутніх власників, на цих кадрах лише один з останніх тестових зразків, а не клієнтський автомобіль. За даними очевидців, ДТП обійшлося без травм для водіїв і постраждали лише машини.

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