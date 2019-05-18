Весьма популярный в Украине Chevrolet Lacetti заслужил репутацию относительно надежного и недорого в содержании автомобиля. В то же время многие считают его довольно капризным. Попробуем разобраться, кто же все-таки прав.

Chevrolet Lacetti выпускался с 2003 по 2014 год. Более чем за 10 лет выпуска в его конструкцию так и не было внесено серьезных изменений. По сути, это прямой наследник Daewoo Nubira, который имеет с ней очень много общих конструктивных решений.

Читайте также: Opel Omega B “на бляхах” - большой автомобиль за небольшие деньги

Сейчас за Chevrolet Lacetti с украинской регистрацией просят от 4 000 до 9 000 долларов. Аналогичные варианты “на бляхах” обойдутся в 2 000 - 3 500 долларов. При этом практически все машины с украинскими номерами оборудованы бензиновыми моторами, да и среди Lacetti на иностранной регистрации дизельные версии встречаются очень редко.

Интерьер Chevrolet Lacetti сегодня кажется аскетичным

Кузов Шевроле Лачетти

Кузов Chevrolet Lacetti склонен к коррозии, но так как эти автомобили относительно «свежие», сильно ржавые экземпляры практически не встречаются.

В целях обеспечения сохранности сразу после покупки не лишним будет провести дополнительную антикоррозийную обработку. Особое внимание стоит уделить внутренним полостям дверей, крышки багажника, лонжеронов, порогов, днища и колесных арок. В Киеве услуги антикоррозионной обработки стоят от 50 до 250 долларов в зависимости от используемых материалов и аппетитов сервиса.

Антикорозийная обработака для Chevrolet Lacetti не будет лишней

Моторы Chevrolet Lacetti

Подавляющее большинство Chevrolet Lacetti оборудованы бензиновыми моторами объемом 1,6 или 1,8 литра. Одно из слабых мест этих моторов – пластиковая клапанная крышка. Дело в том, что после 150-200 тыс. км пробега резиновая прокладка клапанной крышки (10-20 долларов) дает течь, но часто при ее замене лопается и сама клапанная крышка. Ее цена – 80-120 долларов.

Пластиковая клапанная крышка – бич многих моторов GM

Вторая проблема, часто тревожащая владельцев бензиновых Chevrolet Lacetti – клапан EGR. Система рециркуляции отработавших газов, созданная для обеспечения высоких экологических показателей, иногда выходит из строя.

Есть несколько вариантов ее отключения – механические заглушки и программное отключение. Чаще всего используются оба метода – стоимость такой модернизации 20-50 долларов в зависимости от аппетитов автосервиса. Замену самого клапана производят редко в виду его стоимости (100-150 долларов).

Клапан EGR часто блокируют во вред экологии

По регламенту каждые 60 тыс. км на бензиновых двигателях Chevrolet Lacetti нужно менять ремень ГРМ вместе с роликами. Бюджет такой операции – 80-150 долларов в зависимости от «оригинальности» применяемых расходников и ценовой политики автосервиса. Пренебрегать рекомендациями завода-изготовителя чревато – при обрыве ремня ГРМ серьезная поломка двигателя неизбежна.

Ремень ГРМ нужно менять каждые 60 тыс. км.

Нормальный ресурс бензиновых моторов Chevrolet Lacetti – 300-500 тыс. км. После достижения такого пробега наблюдается повышенный расход масла и серьезное ухудшение динамических показателей. Если использовалось качественное масло и интервалы его замены не нарушались – скорее всего можно будет отделаться средним ремонтом, включающим в себя замену прокладок, сальников, шатунных вкладышей и поршневых колец. Бюджет такого мероприятия – 300-600 долларов.

Читайте также: Почему не стоит покупать Audi A6 "на бляхах"

В случае износа блока цилиндров его придется доставать и растачивать под ремонтные размеры поршней. Цена такого ремонта с учетом стоимости запчастей и работ – от 500 до 1000 долларов.

Транссмисия Шевроле Лачетти

Автоматические коробки передач встречаются на Chevrolet Lacetti нечасто. Большинство машин оборудованы 5-ступенчатой механикой. Единственной распространенной проблемой механических коробок передач можно назвать износ пластиковых деталей в приводе механизма переключения. Их замена обходится в 30-50 долларов.

“Длинный” и сложный механизм переключения периодически требует внимания

К быстрому выходу из строя корпуса дифференциала, который находится в коробке передач, приводят даже краткосрочные поездки на колесах разного диаметра на передней оси. Именно поэтому не рекомендуется использовать “докатки” в качестве запасного колеса. Ремонт корпуса дифференциала обходится как минимум в 150-200 долларов.

Читайте также: BMW 5-Series E39 "на бляхах" - доступный драйв

Нормальный ресурс сцепления для Chevrolet Lacetti с бензиновыми моторами – 80-120 тыс. км. Стоимость его замены – 100-250 долларов в зависимости от выбранного поставщика запчастей и ценовой политики автосервиса.

Подвеска Chevrolet Lacetti

Передняя подвеска относительно надежна. Чаще всего, каждые 20-30 тыс. км пробега выходят из строя тяги стабилизатора. Стоимость их замены – 40-60 долларов.

Более приличный ресурс - 60-80 тыс. км. имеют шаровые опоры, сайлетблоки передних рычагов и втулки стабилизатора. Их замена обходится в 100-200 долларов. Самая трудоемкая работа – замена втулок стабилизатора. Требуется либо наличие специнструмента и хороших навыков, либо демонтаж подрамника.

Передняя подвеска относительно надежна и недорога в обслуживании

Задняя подвеска служит значительно дольше. Вмешательства потребуется только после 150-200 тыс км пробега. Замена всех сайлетблоков задней подвески с последующей регулировкой углов установки колес обходится в 100-150 долларов.

Задняя подвеска имеет весьма приличный ресурс

Пружины и амортизаторы как в передней так и в задней подвеске служат по 150-200 тыс. км. Замена всех обойдется в 300-600 долларов а зависимости от качества устанавливаемых запчастей.

Электрооборудование Chevrolet Lacetti

Серьезные проблемы с электрикой для Chevrolet Lacetti нехарактерны. Одна из наиболее распространенных – перелом провода идущего к клапану угольного адсорбера. Ремонт обходится в 10-20 долларов.

Также возможны другие мелкие неисправности, связанные как правило с качеством проводки и разъемов. Для самостоятельной диагностики электронных систем Lacetti подходит даже самое простое оборудование. Например, адаптер типа ELM 237, который может работать в паре с любым смартфоном, способен продиагностировать подавляющее большинство систем.

Прибор стоимостью около 10 долларов способен диагностировать большинство неполадок в электрике

Читайте также: Какой автомобиль на еврономерах выбрать: примеры

Рекомендация “Авто24”

Покупка Lacetti завист от его состояния – гнилой и работавший в такси брать не стоит однозначно.