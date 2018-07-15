Вельми популярний в Україні Chevrolet Lacetti заслужив репутацію відносно надійного і недорого в утриманні автомобіля. У той же час, багато хто вважає його досить примхливим. Спробуємо розібратися, хто ж все-таки правий.

Chevrolet Lacetti випускався з 2003 по 2014 рік. Більш ніж за 10 років випуску в його конструкцію так і не було внесено серйозних змін. По суті, це прямий спадкоємець Daewoo Nubira, який має з нею дуже багато спільних конструктивних рішень.

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Зараз за Chevrolet Lacetti з українською реєстрацією просять від 4 000 до 9 000 доларів. Аналогічні варіанти "на бляхах" обійдуться в 2 000 – 3 500 доларів. При цьому практично всі машини з українськими номерами обладнані бензиновими моторами, та і серед Lacetti на іноземній реєстрації дизельні версії зустрічаються дуже рідко.

Інтер'єр Chevrolet Lacetti сьогодні здається аскетичним

Кузов Шевроле Лачеті

Кузов Chevrolet Lacetti схильний до корозії, але оскільки ці автомобілі відносно “свіжі”, сильно іржаві екземпляри практично не зустрічаються.

Задля збереження кузову, відразу після покупки не зайвим буде провести додаткову антикорозійну обробку. Особливу увагу варто приділити внутрішнім порожнинам дверей, кришці багажника, лонжеронам, порогам, днищу та колісним аркам. У Києві послуги антикорозійної обробки коштують від 50 до 250 доларів залежно від використовуваних матеріалів і апетитів сервісу.

Антикорозійна обробка для Chevrolet Lacetti не буде зайвою

Мотори Chevrolet Lacetti

Переважна більшість Chevrolet Lacetti обладнані бензиновими двигунами об'ємом 1,6 або 1,8 літра. Одне зі слабких місць цих моторів – пластикова клапанна кришка. Справа в тому, що після 150-200 тис. км пробігу гумова прокладка клапанної кришки (10-20 доларів) починає текти, але часто при її заміні лопається і сама клапанна кришка. Її ціна – 80-120 доларів.

Пластикова клапанна кришка – бич багатьох моторів GM

Друга проблема, яка часто турбує власників бензинових Chevrolet Lacetti – клапан EGR. Система рециркуляції відпрацьованих газів, створена для забезпечення високих екологічних показників, іноді виходить з ладу.

Є кілька варіантів її відключення – механічні заглушки і програмне відключення. Найчастіше використовуються обидва методи – вартість такої модернізації 20-50 доларів в залежності від апетитів автосервісу. Заміну самого клапана роблять рідко в силу його вартості (100-150 доларів).

Клапан EGR часто блокують на шкоду екології

За регламентом кожні 60 тис. км на бензинових двигунах Chevrolet Lacetti потрібно міняти ремінь ГРМ разом з роликами. Бюджет такої операції – 80-150 доларів в залежності від “оригінальності” застосовуваних матеріалів і цінової політики автосервісу. Нехтувати рекомендаціями заводу-виробника не варто – при обриві ременя ГРМ серйозна поломка двигуна неминуча.



Ремінь ГРМ потрібно міняти кожні 60 тис. км

Нормальний ресурс бензинових моторів Chevrolet Lacetti – 300-500 тис. км. Після досягнення такого пробігу спостерігається підвищена витрата масла і серйозне погіршення динамічних показників. Якщо використовувалося якісне масло і інтервали його заміни не порушувалися – швидше за все можна буде обійтися середнім ремонтом, який включає в себе заміну прокладок, сальників, шатунних вкладишів і поршневих кілець. Бюджет такого заходу – 300-600 доларів.

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У разі зношення блоку циліндрів, його доведеться діставати і розточувати під ремонтні розміри поршнів. Ціна такого ремонту з урахуванням вартості запчастин і робіт – від 500 до 1000 доларів.

Трансмісія Шевроле Лачеті

Автоматичні коробки передач зустрічаються на Chevrolet Lacetti нечасто. Більшість машин обладнані 5-ступінчастою механікою. Єдиною поширеною проблемою механічних коробок передач можна назвати зношення пластикових деталей в приводі механізму перемикання. Їх заміна обходиться в 30-50 доларів.

"Довгий" і складний механізм перемикання періодично потребує уваги

До швидкого виходу з ладу корпусу диференціала, який знаходиться в коробці передач, призводять навіть короткострокові поїздки на колесах різного діаметру на передній осі. Саме тому не рекомендується використовувати "докатки" в якості запасного колеса. Ремонт корпусу диференціала обходиться як мінімум в 150-200 доларів.

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Нормальний ресурс зчеплення для Chevrolet Lacetti з бензиновими моторами – 80-120 тис. км. Вартість його заміни – 100-250 доларів в залежності від обраного постачальника запчастин та цінової політики автосервісу.

Підвіска Chevrolet Lacetti

Передня підвіска відносно надійна. Найчастіше, кожні 20-30 тис. км пробігу виходять з ладу тяги стабілізатора. Вартість їх заміни – 40-60 доларів.

Більш пристойний ресурс – 60-80 тис. км., мають кульові опори, сайлетблоки передніх важелів і втулки стабілізатора. Їх заміна обходиться в 100-200 доларів. Найважча робота – заміна втулок стабілізатора. Потрібно або наявність спецінструменту і хороших навичок, або демонтаж підрамника.

Передня підвіска выдносно надійна і недорога в обслуговуванні

Задня підвіска служить значно довше. Втручання потрібне тільки після 150-200 тис. км пробігу. Заміна всіх сайлетблоков задньої підвіски з подальшим регулюванням кутів установки коліс коштує 100-150 доларів.



Задня підвіска має досить пристойний ресурс

Пружини і амортизатори як в передній, так і задній підвісці служать по 150-200 тис. км. Заміна всіх обійдеться в 300-600 доларів в залежності від якості встановлюванних запчастин.

Електрообладнання Chevrolet Lacetti

Серйозні проблеми з електрикою для Chevrolet Lacetti нехарактерні. Одна з найбільш поширених – перелом дроту, який йде до клапана вугільного адсорбера. Ремонт обходиться в 10-20 доларів.

Також можливі інші дрібні несправності, пов'язані як правило з якістю проведення і роз'ємів. Для самостійної діагностики електронних систем Lacetti підходить навіть найпростіше устаткування. Наприклад, адаптер типу ELM 237, який може працювати в парі з будь-яким смартфоном, здатний продіагностувати переважну більшість систем.

Прилад вартістю близько 10 доларів здатний діагностувати більшість неполадок в електриці

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Рекомендация “Авто24”

Купівля Lacetti "на бляхах", звичайно, крок ризикований, але і ціна таких автомобілів приваблива і на розбирання їх приймають із задоволенням.

Крім того, в проголосованих в першому читанні законопроектах (№8488 і №8487) присутні принципи формування величини акцизу не лише виходячи з об'єму двигуна, але і від віку автомобіля. У випадку з Lacetti його відносна молодість може здорово допомогти при можливій легалізації.