Речь о новой модели пока не идет. Но, возможно, именно так будут выглядеть будущие электрокары марки.

Дизайнеры General Motors опубликовали эскизы нового пикапа. Облик грузовика восходит к Silverado EV, но машины отличаются габаритами. При этом о намеках на новую модель речь, конечно же, не идет. Это просто демонстрация работы стилистов технического центра GM.

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Автор эскизов – Дарби Барбер, креативный дизайнер в техническом центре GM в Уоррене (штат Мичиган). К сожалению, ее рисунки не намекают на появление компактного пикапа под маркой Chevrolet (хотя многими воспринимаются именно так), а лишь демонстрируют, как с помощью разнообразия придать автомобилю стремительность. Так, часть объема здесь украдают черные пороги и бамперы, что стало довольно распространенной практикой и активно используется даже Lamborghini.

Еще эскизы Барбера могут поведать о поиске нового языка дизайна. Скорее всего, будущие электрические модели Chevrolet получат схожую стилистику с узкой оптикой, мышцами-подштамповкой и резко очерченной плечевой линией. В общем, напоминает Silverado EV, но в другом, более футуристическом прочтении. Этот пикап, представленный в начале 2022 года, базируется на платформе Ultium и в области техники унифицирован с GMC Hummer EV.

Начальный Silverado EV оснащен полным приводом с двумя электромоторами, которые выдают 517 лошадиных сил и 834 Нм крутящего момента. Версия RST располагается отдачей 673 сил и 1057 Нм. С опциональным пакетом Wide Open Watts Mode такой пикап способен разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,5 секунды. Запас хода обеих версий одинаков – 644 километра.