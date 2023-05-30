Мови про нову модель поки що не йде. Але можливо, саме так виглядатимуть майбутні електрокари марки.

Дизайнери General Motors опублікували ескізи нового пікапа. Зовнішність вантажівки перегукується з Silverado EV, але машини відрізняються габаритами. При цьому про натяки на нову модель мова, звичайно ж, не йдеться. Це просто демонстрація роботи стилістів технічного центру GM.

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Автор ескізів – Дарбі Барбер, креативний дизайнер у технічному центрі GM в Уоррені (штат Мічиган). На жаль, її малюнки не натякають на появу компактного пікапа під маркою Chevrolet (хоча багатьма сприймаються саме так), а лише демонструють, як за допомогою розмаїття надати автомобілю стрімкості. Так, частину обсягу тут прикрадають чорні пороги та бампери, що стало досить поширеною практикою та активно використовується навіть Lamborghini.

Ще ескізи Барбера можуть розповісти про пошук нової мови дизайну. Швидше за все, майбутні електричні моделі Chevrolet отримають схожу стилістику, з вузькою оптикою, м'язами-підштампуванням та різко окресленою плечовою лінією. Загалом, нагадує Silverado EV, але в іншому, більш футуристичному прочитанні. Цей пікап, представлений на початку 2022 року, базується на платформі Ultium і в галузі техніки уніфікований з GMC Hummer EV.

Початковий Silverado EV оснащений повним приводом з двома електромоторами, які видають 517 кінських сил і 834 Нм моменту, що крутить. Версія RST розташовується віддачею 673 сили і 1057 Нм. З опціональним пакетом Wide Open Watts Mode такий пікап здатний розігнатися до 60 миль на годину (97 км/год) за 4,5 секунди. Запас ходу обох версій однаковий — 644 кілометри.