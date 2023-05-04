У США на аукціон Mecum виставлений спортивний Chevrolet Corvette 1960 року. Автомобіль оцінили у 2 мільйони доларів.

Chevrolet Corvette C1 виграв два гран-прі та займав призові місця в престижних перегонах у Ле-Мані та Себрінгу. Спорткар оснащений 290-сильним інжекторним V8.

Читайте також: Дебютував седан Chevrolet Aveo

Цей Chevrolet Corvette C1 особливий, адже його підготували до змагань на замовлення команди Camoradi. Автомобіль успішно виступав у чемпіонаті GT.

Зокрема, Фред Гембл і Леон Ліллі Chevrolet Corvette став другим у класі в знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана" та "12 годин Себрінга". Крім того, у 1960 році спорткар виграв Гран-прі Куби та Швеції.

Після гонки у Швеції машина потрапила в аварію, і з неї зняли двигун і коробку передач. У розібраному вигляді Chevrolet Corvette простояв 35 років, але потім був відновлений і отримав силовий агрегат.

Chevrolet Corvette 1960 оснащений 4,6-літровим 290-сильним V8 із рідісним на той час упорскуванням палива та 4-ступінчастою механічною КПП.

Для змагань авто отримало 140-літровий бензобак, диференціал, що самоблокується, а також гоночні амортизатори та гальма. Автомобіль полегшили, знявши бампери, проте він зберіг і обробку салону, і пластиковий дах, що знімається.