Автомобіль показали через кілька тижнів після версії з кузовом хетчбек.

Компанія Chevrolet опублікувала перші зображення та деталі нового покоління седана Aveo, який буде продаватись разом з хетчбеком. Обидва будуть продаватись в країнах Південної Америки та в Африки.

Виготовлений спільним підприємством SAIC-GM-Wuling, Chevrolet Aveo 2024 також потрапить до Китаю, можливо, з логотипом Wuling.

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Абсолютно новий Chevrolet Aveo Sedan має таке ж обличчя, як і хетчбек. Втім, він трохи довший і отримав нові задні ліхтарі. Зовнішній дизайн простий і водночас сучасний, зі свіжими лініями, що проходять по кузову, і фальшивими вихлопними трубами ззаду. Він їздить на невеликих алюмінієвих колесах діаметром 15 дюймів, має двоколірне забарвлення, галогенні проєкторні фари та вбудовані світлодіодні DRL, а також решітку радіатора, яка поєднує хромовані та глянцеві чорні акценти.

Chevrolet Aveo – бюджетна модель зі значним дорожнім просвітом та недорогими матеріалами інтер’єру. Сидіння сірі, в салоні домінує звичайний пластик.

Модель оснащена інформаційно-розважальною системою з 8-дюймовим сенсорним екраном, Bluetooth, AM/FM-радіо, аудіосистему з чотирма динаміками, USB-рідер для відтворення музики та підключення до смартфону через Android Auto та Apple CarPlay.

З точки зору безпеки Chevrolet Aveo 2024 року випуску не дуже щедро обладнаний, але він оснащений ABS на всіх чотирьох колесах, дисковими гальмами, системою контролю тиску в шинах, системою попередження про непристебнуті ремені безпеки та шість подушок безпеки. Камера заднього виду та датчики полегшують паркування. Потужність забезпечується 98-сильним атмосферним 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном, який підключений до шестиступінчастої механічної коробки передач або CVT, залежно від конфігурації.

У Мексиці абсолютно новий Aveo Hatchback буде пропонуватися у версіях LS Manual (тільки для клієнтів автопарку), LT Manual і LT Plus. Aveo Sedan продаватиметься в тих самих комплектаціях. Ціну та повну інформацію про неї буде оголошено згодом.