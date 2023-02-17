Автомобиль показали спустя несколько недель после версии с кузовом хэтчбек.

Компания Chevrolet опубликовала первые изображения и детали нового поколения седана Aveo, который будет продаваться вместе с хэтчбеком. Оба будут продаваться в странах Южной Америки и Африки.

Изготовленный совместным предприятием SAIC-GM-Wuling, Chevrolet Aveo 2024 также попадет в Китай, возможно, с логотипом Wuling.

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Абсолютно новый Chevrolet Aveo Sedan имеет такое же лицо, как и хэтчбек. Впрочем, он немного длиннее и получил новые задние фонари. Внешний дизайн прост и одновременно современен, со свежими проходящими по кузову линиями и фальшивыми выхлопными трубами сзади. Он ездит на небольших алюминиевых колесах диаметром 15 дюймов, имеет двухцветную окраску, галогенные проекторные фары и встроенные светодиодные DRL, а также решетку радиатора, сочетающую хромированные и глянцевые черные акценты.

Chevrolet Aveo – бюджетная модель со значительным дорожным просветом и недорогими материалами, использованными внутри. Сидения серые, в салоне доминирует обычный пластик.

Модель оснащена информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, Bluetooth, AM/FM-радио, аудиосистемой с четырьмя динамиками, USB-ридером для воспроизведения музыки и подключением к смартфону через Android Auto и Apple CarPlay.

С точки зрения безопасности Chevrolet Aveo 2024 выпуска щедро не оборудован, но он оснащен ABS на всех четырех колесах, дисковыми тормозами, системой контроля давления в шинах, системой предупреждения о не пристегнутых ремнях безопасности и шесть подушек безопасности. Камера заднего вида и датчики облегчают парковку. Мощность обеспечивается 98-сильным атмосферным 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, подключенным к шестиступенчатой механической коробке передач или CVT, в зависимости от конфигурации.

В Мексике совершенно новый Aveo Hatchback будет предлагаться в версиях LS Manual (только для клиентов автопарка), LT Manual и LT Plus. Aveo Sedan будет продаваться в тех же комплектациях. Цена и полная информация о ней будут объявлены впоследствии.