Хетчбек з такою назвою буде продаватись на ринках Центральної Америки з першої половини 2023 року.

Компанія Chevrolet вирішила представити нове покоління легендарного Aveo. Щоправда, поки що для ринку Південної Америки. Aveo залишився бюджетним хетчбеком, а от седана поки що немає.

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Насправді новий Chevrolet Aveo – це не що інше, як китайська машина, яка продається під американським брендом. Адже вона була розроблена спільним підприємством SAIC-GM-Wuling як недорогий автомобіль із привабливим дизайном, сучасним обладнанням та широким переліком систем безпеки.

Жодних технічних характеристик поки що не оголошено. Відомо лише, що у нового Aveo будуть галогенові фари проєкційного типу зі світлодіодними ходовими вогнями; двокольорові легкосплавні колеса та чорний глянсовий декор. У списку стандартного оснащення також вказано шість подушок безпеки, дискові гальма, АБС та задні парктроніки. Просторий багажник можна буде збільшити, склавши задній ряд сидінь.

На мексиканський ринок хетчбек вийде в першій половині наступного року. Чи буде продаватись у США, невідомо.

Навряд чи новий Chevrolet Aveo дійде до України – адже у нас зараз продаються лише Chevrolet, виготовлені в Узбекистані. А в лінійці цього виробника є ще більш бюджетні хетчбеки...