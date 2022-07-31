На узбецькому заводі UzAuto Motors у місті Асака стартувало виробництво передсерійної партії автомобілів Chevrolet Onix. Автомобілі цього виробника присутні на українському ринку.

Стартувала стадія підготовки до запуску у виробництво цього автомобіля, складено перший узбецький Onix. Повномасштабне виробництво Chevrolet Onix розпочнеться на початку 2023 року.

Onix збиратиметься на платформі GM GEM (General Motors Global Emerging Markets), на якій виробляється і Chevrolet Tracker, промислове виробництво якого стартувало 18 липня.

До речі в Узбекистані планують виробляти автомобіль за $3000

Окрім Узбекистану, Chevrolet Onix випускається в Бразилії на місцевому заводі General Motors. Це седан В-класу, який виробляється з 2012 року та оснащується двигунами 1,0 чи 1,4 л. В модельній гамі UzAuto Motors він може замінити Chevrolet Aveo/Nexia. З якими силовими агрегатами будуть робити “Онікси” в Узбекистані, поки що невідомо.