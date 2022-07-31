На узбекском заводе UzAuto Motors в Асаке стартовало производство предсерийной партии автомобилей Chevrolet Onix. Автомобили этого производителя находятся на украинском рынке.

Стартовала подготовка к запуску в производство этого автомобиля. Собран первый узбекский Onix. Полномасштабное производство Chevrolet Onix начнется в начале 2023 года.

Onix будет собираться на платформе GM GEM (General Motors Global Emerging Markets), на которой производится и Chevrolet Tracker. Производство последнего стартовало 18 июля.

Кстати, в Узбекистане планируют производить автомобиль за $3000.

Помимо Узбекистана Chevrolet Onix выпускается в Бразилии на местном заводе General Motors. Это седан В-класса, оснащенный двигателями 1,0 или 1,4 л. В производстве с 2012 года. В модельной гамме UzAuto Motors он может заменить Chevrolet Aveo/Nexia. С какими силовыми агрегатами будут делать "Ониксы" в Узбекистане, пока неизвестно.