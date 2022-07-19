Ранее украинский импортер автомобилей Chevrolet, производимых в Узбекистане, анонсировал появление этого авто на нашем рынке.

UzAuto Motors начала серийное производство Chevrolet Tracker 2023 модельного года. Продажа должна начаться в конце августа. Проектная мощность производства – 80 тысяч в год. До конца года запланировано выпустить 25 тысяч автомобилей.Об этом сообщает издание autoconsulting.com.ua.

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18 июля с конвейера завода компании UzAuto Motors в Асаке в Андижанской области сошел первый автомобиль Chevrolet Tracker 2023 модельного года. “Впервые на территории Узбекистана началось производство полного цикла нового класса автомобилей – кроссоверов”, – заявила компания в своем пресс-релизе.

Chevrolet Tracker нового поколения поступил в продажу в Узбекистане в январе 2021 года. Машина завозилась из Китая. В декабре прошлого года в Асаке была выпущена первая тестовая версия автомобиля.

На первом этапе Tracker будет производиться в трех основных комплектациях: LS, LT и Premier.

После Китая и Бразилии Узбекистан стал третьей страной, которая запустила производство Tracker – кроссовера, что больше всего продается в Бразилии, Мексике и на Филиппинах, отметили в компании.

Производство налажено на платформе GM GEM (General Motors Global Emerging Markets), что потребовало крупных инвестиций в модернизацию автозавода в Асаке, и производственных мощностей локальных партнеров-поставщиков. Общий объем капиталовложений оценивается более чем в 620 млн. долларов.

Текущая производственная мощность платформы составляет 80 тысяч автомобилей Tracker в год. До конца текущего года планируется выпустить 25 тысяч машин этой модели.

Производство одного автомобиля Tracker занимает в среднем три дня. Уровень локализации комплектующих составляет 48 – 50%.