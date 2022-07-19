Раніше український імпортер автомобілів Chevrolet, вироблених в Узбекистані, анонсував появу цього авто на нашому ринку.

UzAuto Motors розпочала серійне виробництво Chevrolet Tracker 2023 модельного року. Продаж має розпочатися наприкінці серпня. Проектна потужність виробництва – 80 тисяч на рік. До кінця року заплановано випустити 25 тисяч автомобілів. Про це повідомляє видання autoconsulting.com.ua.

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18 липня з конвеєра заводу компанії UzAuto Motors в Асаці в Андижанській області зійшов перший автомобіль Chevrolet Tracker 2023 модельного року. "Вперше на території Узбекистану почалося виробництво повного циклу нового класу автомобілів – кросоверів", – заявила компанія у своєму прес-релізі.

Chevrolet Tracker нового покоління надійшов у продаж в Узбекистані у січні 2021 року. Машина завозилася із Китаю. У грудні минулого року в Асаці було випущено першу тестову версію автомобіля.

На першому етапі Tracker вироблятиметься у трьох основних комплектаціях: LS, LT та Premier.

Після Китаю і Бразилії Узбекистан став третьою країною, яка запустила виробництво Tracker — кросовера, що найбільше продається в Бразилії, Мексиці і на Філіппінах, зазначили в компанії.

Виробництво налагоджено на платформі GM GEM (General Motors Global Emerging Markets), що зажадало великих інвестицій у модернізацію автозаводу в Асаці, і виробничих потужностей локальних партнерів-постачальників. Загальний обсяг капіталовкладень оцінюється більш ніж у 620 млн. доларів.

Поточна виробнича потужність платформи складає 80 тисяч автомобілів Tracker на рік. До кінця поточного року планується випустити 25 тисяч машин цієї моделі.

Виробництво одного автомобіля Tracker займає в середньому три дні. Рівень локалізації комплектуючих складає 48-50%.