Хэтчбек с таким названием будет продаваться на рынках Центральной Америки с первой половины 2023 года.

Компания Chevrolet решила представить новое поколение легендарного Aveo. Правда, пока для рынка Южной Америки. Aveo остался бюджетным хэтчбеком, а вот седана пока нет.

Также интересно бюджетный Chevrolet Onix начнут производить в Узбекистане.

На самом деле, новый Chevrolet Aveo – это не что иное, как китайская машина, которая продается под американским брендом. Она была разработана совместным предприятием SAIC-GM-Wuling как “недорогой автомобиль с привлекательным дизайном, современным оборудованием и широким перечнем систем безопасности”.

Никаких технических характеристик пока не объявлено. Известно лишь, что у нового Aveo будут галогеновые фары проекционного типа со светодиодными ходовыми огнями, двухцветные легкосплавные колеса и черный глянцевый декор. В списке стандартного оснащения указаны шесть подушек безопасности, дисковые тормоза, АБС и задние парктроники. Просторный багажник можно будет увеличить, сложив задний ряд сидений.

На мексиканский рынок хэтчбек выйдет в первой половине следующего года. Будет ли продаваться в США, неизвестно.

Вряд ли новый Chevrolet Aveo дойдет до Украины – у нас ведь сейчас продаются только Chevrolet, изготовленные в Узбекистане. А в линейке этого производителя есть еще более бюджетные хэтчбеки.