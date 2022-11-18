Більшість з цих моделей за останній рік суттєво подешевшали.

Легковики з кузовом седан традиційно користуються чималою популярністю на українському авторинку. І хоча попит на них дещо зменшується через моду на кросовери, ці машини мають своїх постійних прихильників.

Одна з причин популярності – седани мають досить демократичну ціну, натомість комфорту надають набагато більше за SUV. Експерти OLX Авто дослідили пропозицію седанів вартістю близько $10 000, які пропонувались на продаж у жовтні. А також порівняли ціни на них з аналогічними пропозиціями рік тому.

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Найбільше на ринку седанів віком 6-10 років

За кількістю оголошень на OLX Авто у жовтні, найбільший вибір седанів середнього цінового сегменту був серед модельного ряду марки Volkswagen:

  • понад 300 оголошень моделі Passat 2012 року випуску за $10 000;
  • 116 оголошень на два роки “молодшої” моделі Jetta за $9 688.

Також популярним седаном є Ford Fusion зі США (аналог європейського Ford Mondeo), які були випущені у 2014 та 2013 роках (155 оголошень). У топ-3 за кількістю пропозицій також ввійшов седан корейського автовиробника Hyundai Sonata 2016 року випуску (83 оголошення).

Якщо порівнювати вартість 10 найпопулярніших седанів у жовтні 2022 року з аналогічним періодом 2021 року, то ціни (у доларах США) знизилися на 8 з 10 моделей. Найбільше здешевшали седани Hyundai — на 20% або $ 2 450.

10 седанів, які пропонували найчастіше у жовтні 2022 р. на ОЛХ-Авто

Рік випуску

Марка та модель

Кількість оголошень

Медіанна ціна, USD

Зміна в ціні у порів. з жовтнем 2021 р.

1

2012

Volkswagen Passat

304

10 000

-11%

2

2014

Volkswagen Jetta

116

9 688

-1%

3

2014

Ford Fusion USA

88

10 000

-12%

4

2013

Ford Fusion USA

67

9 800

-11%

5

2016

Hyundai Sonata

83

9 830

-20%

6

2010

Audi A4

48

9 775

-8%

7

2012

Kia Optima

38

9 900

+2%

8

2014

Mazda 3

46

10 000

+5%

9

2010

BMW 3-series

36

9 750

-15%

10

2015

Hyundai Elantra

31

9 500

-3%

Дані: OLX Авто

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На електрокари попит впав удвічі

Серед марок середнього цінового сегменту найбільше українців цікавили седани Mazda – 7 потенційних покупців на одне оголошення.

Попри ажіотаж навколо “зелених” авто, попит на електрокари середнього класу у жовтні впав удвічі в порівнянні з минулим роком (2 покупці на оголошення).

Найбільше ж минулого місяця українців цікавили гібридні авто (5 покупців на оголошення).