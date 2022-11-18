Більшість з цих моделей за останній рік суттєво подешевшали.
Легковики з кузовом седан традиційно користуються чималою популярністю на українському авторинку. І хоча попит на них дещо зменшується через моду на кросовери, ці машини мають своїх постійних прихильників.
Одна з причин популярності – седани мають досить демократичну ціну, натомість комфорту надають набагато більше за SUV. Експерти OLX Авто дослідили пропозицію седанів вартістю близько $10 000, які пропонувались на продаж у жовтні. А також порівняли ціни на них з аналогічними пропозиціями рік тому.
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Найбільше на ринку седанів віком 6-10 років
За кількістю оголошень на OLX Авто у жовтні, найбільший вибір седанів середнього цінового сегменту був серед модельного ряду марки Volkswagen:
- понад 300 оголошень моделі Passat 2012 року випуску за $10 000;
- 116 оголошень на два роки “молодшої” моделі Jetta за $9 688.
Також популярним седаном є Ford Fusion зі США (аналог європейського Ford Mondeo), які були випущені у 2014 та 2013 роках (155 оголошень). У топ-3 за кількістю пропозицій також ввійшов седан корейського автовиробника Hyundai Sonata 2016 року випуску (83 оголошення).
Якщо порівнювати вартість 10 найпопулярніших седанів у жовтні 2022 року з аналогічним періодом 2021 року, то ціни (у доларах США) знизилися на 8 з 10 моделей. Найбільше здешевшали седани Hyundai — на 20% або $ 2 450.
10 седанів, які пропонували найчастіше у жовтні 2022 р. на ОЛХ-Авто
|
|
Рік випуску
|
Марка та модель
|
Кількість оголошень
|
Медіанна ціна, USD
|
Зміна в ціні у порів. з жовтнем 2021 р.
|
1
|
2012
|
Volkswagen Passat
|
304
|
10 000
|
-11%
|
2
|
2014
|
Volkswagen Jetta
|
116
|
9 688
|
-1%
|
3
|
2014
|
Ford Fusion USA
|
88
|
10 000
|
-12%
|
4
|
2013
|
Ford Fusion USA
|
67
|
9 800
|
-11%
|
5
|
2016
|
Hyundai Sonata
|
83
|
9 830
|
-20%
|
6
|
2010
|
Audi A4
|
48
|
9 775
|
-8%
|
7
|
2012
|
Kia Optima
|
38
|
9 900
|
+2%
|
8
|
2014
|
Mazda 3
|
46
|
10 000
|
+5%
|
9
|
2010
|
BMW 3-series
|
36
|
9 750
|
-15%
|
10
|
2015
|
Hyundai Elantra
|
31
|
9 500
|
-3%
Дані: OLX Авто
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На електрокари попит впав удвічі
Серед марок середнього цінового сегменту найбільше українців цікавили седани Mazda – 7 потенційних покупців на одне оголошення.
Попри ажіотаж навколо “зелених” авто, попит на електрокари середнього класу у жовтні впав удвічі в порівнянні з минулим роком (2 покупці на оголошення).
Найбільше ж минулого місяця українців цікавили гібридні авто (5 покупців на оголошення).