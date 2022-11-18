Більшість з цих моделей за останній рік суттєво подешевшали.

Легковики з кузовом седан традиційно користуються чималою популярністю на українському авторинку. І хоча попит на них дещо зменшується через моду на кросовери, ці машини мають своїх постійних прихильників.

Одна з причин популярності – седани мають досить демократичну ціну, натомість комфорту надають набагато більше за SUV. Експерти OLX Авто дослідили пропозицію седанів вартістю близько $10 000, які пропонувались на продаж у жовтні. А також порівняли ціни на них з аналогічними пропозиціями рік тому.

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Найбільше на ринку седанів віком 6-10 років

За кількістю оголошень на OLX Авто у жовтні, найбільший вибір седанів середнього цінового сегменту був серед модельного ряду марки Volkswagen:

понад 300 оголошень моделі Passat 2012 року випуску за $10 000;

116 оголошень на два роки “молодшої” моделі Jetta за $9 688.

Також популярним седаном є Ford Fusion зі США (аналог європейського Ford Mondeo), які були випущені у 2014 та 2013 роках (155 оголошень). У топ-3 за кількістю пропозицій також ввійшов седан корейського автовиробника Hyundai Sonata 2016 року випуску (83 оголошення).

Якщо порівнювати вартість 10 найпопулярніших седанів у жовтні 2022 року з аналогічним періодом 2021 року, то ціни (у доларах США) знизилися на 8 з 10 моделей. Найбільше здешевшали седани Hyundai — на 20% або $ 2 450.

10 седанів, які пропонували найчастіше у жовтні 2022 р. на ОЛХ-Авто

Рік випуску Марка та модель Кількість оголошень Медіанна ціна, USD Зміна в ціні у порів. з жовтнем 2021 р. 1 2012 Volkswagen Passat 304 10 000 -11% 2 2014 Volkswagen Jetta 116 9 688 -1% 3 2014 Ford Fusion USA 88 10 000 -12% 4 2013 Ford Fusion USA 67 9 800 -11% 5 2016 Hyundai Sonata 83 9 830 -20% 6 2010 Audi A4 48 9 775 -8% 7 2012 Kia Optima 38 9 900 +2% 8 2014 Mazda 3 46 10 000 +5% 9 2010 BMW 3-series 36 9 750 -15% 10 2015 Hyundai Elantra 31 9 500 -3%

Дані: OLX Авто

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На електрокари попит впав удвічі

Серед марок середнього цінового сегменту найбільше українців цікавили седани Mazda – 7 потенційних покупців на одне оголошення.

Попри ажіотаж навколо “зелених” авто, попит на електрокари середнього класу у жовтні впав удвічі в порівнянні з минулим роком (2 покупці на оголошення).

Найбільше ж минулого місяця українців цікавили гібридні авто (5 покупців на оголошення).