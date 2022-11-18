Большинство из этих моделей за последний год существенно подешевели.

Легковушки с кузовом седан традиционно пользуются большой популярностью на украинском авторынке. И хотя спрос на них несколько уменьшается из-за моды на кроссоверы, эти машины имеют своих постоянных поклонников.

Одна из причин популярности – седаны имеют достаточно демократичную цену, а комфорт предоставляют гораздо больше SUV. Эксперты OLX Авто исследовали предложение седанов стоимостью около $10 000, предлагавшихся на продажу в октябре. А также сравнили цены на них с аналогичными предложениями год назад.

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Больше всего на рынке седанов в возрасте 6 – 10 лет

По количеству объявлений на OLX Авто, самый большой выбор седанов среднего ценового сегмента был среди модельного ряда марки Volkswagen:

  • более 300 объявлений модели Passat 2012 года выпуска за $10 000;
  • 116 объявлений на два года "младшей" модели Jetta за $9 688.

Также популярным седаном является Ford Fusion из США (аналог европейского Ford Mondeo), выпущенных в 2014 и 2013 годах (155 объявлений). В топ-3 по количеству предложений также вошел седан корейского автопроизводителя Hyundai Sonata 2016 года выпуска (83 объявления).

Если сравнивать стоимость 10 популярнейших седанов в октябре 2022 года с аналогичным периодом 2021 года, то цены (в долларах США) снизились на 8 из 10 моделей. Больше всего подешевели седаны Hyundai – на 20% или $2 450.

10 седанов, которые предлагали чаще всего в октябре 2022 г. на ОЛХ-Авто

Год выпуска

Марка и модель

Количество объявлений

Медианная цена, USD

Изменение в цене у поров. с октябрем 2021 г.

1

2012

Volkswagen Passat

304

10 000

-11%

2

2014

Volkswagen Jetta

116

9 688

-1%

3

2014

Форд Fusion США

88

10 000

-12%

4

2013

Форд Fusion США

67

9 800

-11%

5

2016

Hyundai Sonata

83

9 830

-20%

6

2010

Audi A4

48

9 775

-8%

7

2012

Kia Optima

38

9 900

+2%

8

2014

Мазда 3

46

10 000

+5%

9

2010

BMW 3-series

36

9 750

-15%

10

2015

Hyundai Elantra

31

9 500

-3%

Данные: OLX Авто

На электрокары спрос упал вдвое

Среди марок среднего ценового сегмента больше украинцев интересовали седаны Mazda – 7 потенциальных покупателей на одно объявление.

Несмотря на ажиотаж вокруг "зеленых" авто, спрос на электрокары среднего класса в октябре упал вдвое по сравнению с прошлым годом (2 покупателя на объявление).

Больше всего в прошлом месяце украинцев интересовали гибридные автомобили (5 покупателей на объявление).