Большинство из этих моделей за последний год существенно подешевели.
Легковушки с кузовом седан традиционно пользуются большой популярностью на украинском авторынке. И хотя спрос на них несколько уменьшается из-за моды на кроссоверы, эти машины имеют своих постоянных поклонников.
Одна из причин популярности – седаны имеют достаточно демократичную цену, а комфорт предоставляют гораздо больше SUV. Эксперты OLX Авто исследовали предложение седанов стоимостью около $10 000, предлагавшихся на продажу в октябре. А также сравнили цены на них с аналогичными предложениями год назад.
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Больше всего на рынке седанов в возрасте 6 – 10 лет
По количеству объявлений на OLX Авто, самый большой выбор седанов среднего ценового сегмента был среди модельного ряда марки Volkswagen:
- более 300 объявлений модели Passat 2012 года выпуска за $10 000;
- 116 объявлений на два года "младшей" модели Jetta за $9 688.
Также популярным седаном является Ford Fusion из США (аналог европейского Ford Mondeo), выпущенных в 2014 и 2013 годах (155 объявлений). В топ-3 по количеству предложений также вошел седан корейского автопроизводителя Hyundai Sonata 2016 года выпуска (83 объявления).
Если сравнивать стоимость 10 популярнейших седанов в октябре 2022 года с аналогичным периодом 2021 года, то цены (в долларах США) снизились на 8 из 10 моделей. Больше всего подешевели седаны Hyundai – на 20% или $2 450.
10 седанов, которые предлагали чаще всего в октябре 2022 г. на ОЛХ-Авто
|
|
Год выпуска
|
Марка и модель
|
Количество объявлений
|
Медианная цена, USD
|
Изменение в цене у поров. с октябрем 2021 г.
|
1
|
2012
|
Volkswagen Passat
|
304
|
10 000
|
-11%
|
2
|
2014
|
Volkswagen Jetta
|
116
|
9 688
|
-1%
|
3
|
2014
|
Форд Fusion США
|
88
|
10 000
|
-12%
|
4
|
2013
|
Форд Fusion США
|
67
|
9 800
|
-11%
|
5
|
2016
|
Hyundai Sonata
|
83
|
9 830
|
-20%
|
6
|
2010
|
Audi A4
|
48
|
9 775
|
-8%
|
7
|
2012
|
Kia Optima
|
38
|
9 900
|
+2%
|
8
|
2014
|
Мазда 3
|
46
|
10 000
|
+5%
|
9
|
2010
|
BMW 3-series
|
36
|
9 750
|
-15%
|
10
|
2015
|
Hyundai Elantra
|
31
|
9 500
|
-3%
Данные: OLX Авто
На электрокары спрос упал вдвое
Среди марок среднего ценового сегмента больше украинцев интересовали седаны Mazda – 7 потенциальных покупателей на одно объявление.
Несмотря на ажиотаж вокруг "зеленых" авто, спрос на электрокары среднего класса в октябре упал вдвое по сравнению с прошлым годом (2 покупателя на объявление).
Больше всего в прошлом месяце украинцев интересовали гибридные автомобили (5 покупателей на объявление).