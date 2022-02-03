Самый маленький хэтчбек оказался ненужным в США.

Хэтчбек А-класса Chevrolet Spark перестал вписываться в модельный ряд Chevrolet в США, у которого остались только внедорожники, пикапы и электромобили. Поэтому 2022 год станет последним, когда его будут продавать.

В последний раз автомобиль, который берет свое начало от Daewoo Matiz, обновлялся в 1998 году. В Украине продается предыдущее поколение Chevrolet Spark, произведенное в Узбекистане. Для США его производили на бывшем заводе Daewoo в Южной Корее.

Кстати Тест-драйв Chevrolet Spark в Украине

Производство 2022 модельного года полностью остановится в августе. Линейка Chevrolet для рынка США теперь состоит в основном из внедорожников и грузовиков, отсюда и предполагаемая гибель Spark.

На данный момент стоимость Spark с бензиновым двигателем в США составляет 13 600 долларов. Доступный только с четырехцилиндровым двигателем объемом 1,4 литра, Spark для рынка США развивает 98 лошадиных сил. Клиентам предлагают два варианта трансмиссии (пятиступенчатая механическая или CVT), а также вариант псевдокроссовера ACTIV. Самый доступный серийный Chevrolet ранее также предлагался с электрическим двигателем, но он “не пошел”.