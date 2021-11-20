08:55, 20 ноября 0

Одиннадцать лет назад яркий и динамичный Chevrolet Spark оказался для украинцев слишком дорогим и авангардным. Сегодня он уже хорошо знаком на нашем рынке из-за своего двойника Ravon R2, да и с ценой все в порядке.

Продукция завода UzAuto Motors (ранее GM Uzbekistan) отныне поставляется в Украину под привычным брендом Chevrolet, поэтому измененная по сравнению с “Равоном” решетка радиатора, логотип и бампер смотрятся гармонично.

За время своего существования на рынке эту модель как только не называли: в Корее она продавалась как Daewoo Matiz Creative, в Украине – как Ravon R2, в Австралии – Holden Barina Spark. Однако больше всего в мире ее знают как Spark, что с английского переводится “искра”. Нет, к первой коммунистической газете это название никак не относится. Разработчики стремились показать, что даже такая небольшая машина может “зажигать” на дороге, дарить положительные эмоции своему владельцу. И судя по тому, как курьеры по доставке пиццы гоняют на этих машинках, американские маркетологи не ошиблись.

Родовое древо

В Украине перелицованный Spark наделал переполоха на рынке в 2017 году как самое дешевое новое авто с “автоматом”. Затем он стал лицом каршеринга и доставки. На вторичном рынке этих машин немного, они неплохо держат цену и легко находят следующих владельцев. “Перезагрузка” под собственным брендом Chevrolet может дать автомобилю вторую или третью “жизнь”.

Несмотря на возраст, даже сегодня яркий дизайн выглядит свежо. Высокий, хоть и узкий кузов с короткими свесами. Огромные блок-фары, которые тянутся от бампера почти до лобового стекла. Идеальная городская концепция!

Spark построен на платформе GM Gamma II, на которой базировались еще и Aveo, кроссовер Tracker и его европейский двойник, Opel Mokka первой генерации. А под капотом найдем бензиновый двигатель на 1,25 литра мощностью 85 сил, который агрегатируется исключительно с автоматом на 4 передачи. Однако если присмотреться, то видим какие-то газовые магистрали, редуктор – так это же ГБО?

Точно, дилеры начали устанавливать газобаллонное оборудование Stag, причем с сохранением гарантии. Но если на подкапотном пространстве установка новой техники особо не сказалась, то с багажником есть нюансы. Дело в том, что 40-литровый газовый баллон разместили в нише для полноразмерного запасного колеса. Его, конечно, стоит оставлять в гараже или подвале, иначе придется возить в салоне. А для предосторожности лучше приобрести ремкомплект, или хотя бы портативный компрессор.

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У нас Spark предлагается в трех комплектациях – L, LS и LT. Все они с автоматической коробкой передач. У нашей тестовой топовой LT – 14-дюймовые легкосплавные диски. При том, что у средней они такого же размера, но стальные, а у базовой даже на 13 дюймов. При этом задние тормоза барабанные у всех версий. Кондиционер, электропривод стеклоподъемников и подогрев лобового стекла есть в двух более дорогих исполнениях. У топовой LT – задние датчики парковки, подогрев передних кресел, кнопки на руле, задний парктроник и электропривод регулировки зеркал.

Больше информации о комплектациях Chevrolet Spark

В салоне экранчики с начала двухтысячных, а вот дизайн передней панели оригинален до сих пор. Будто игрушечные приборы, закрепленные на рулевой колонке – никто из производителей даже не пытался повторить их! Кресла в таком малыше не могут быть большими, но они достаточно хорошо держат тело. Руль отформован под хват большими пальцами, давно такого не встречал. И приемлемый запас места не только над головой, но и на уровне плеч. А удобством входа – выхода Spark легко даст фору многим более крупным хэтчбекам. У меня в холодильнике дверь на меньший угол открывается.

Мало сил? Вроде достаточно

Двигатель объемом 1,25 л соответствует Евро 5 и имеет 85 сил. Немного. Но если вспомнить, что хэтчбек весит тонну, то уже не так страшно. Впрочем, он легко набирает обороты и живо откликается на работу педалью газа. Чтобы ехать быстро, его надо хорошенько раскручивать, потому что максимальный момент в 112 Нм достигается при 4200 об/мин. Автомат здесь тоже не самый современный – на 4 передачи. Однако он довольно адекватно переключается, вот только передаточные числа подобраны не на мой вкус. А еще жаль, что нет ручного режима выбора передач.

Даже с таким арсеналом Spark разгоняется до сотни за 12,4 с. Но это на бензине. Стоит отметить, что Chevrolet рассчитан на “92-й” бензин. Если же перейти на газ, а для этого надо нажать кнопку слева от панели приборов, то динамика становится немного хуже. И если в повседневной жизни ты это мало чувствуешь, то на замерах разгона хэтчбек еле укладывался в 15 секунд.

И потребляет Spark газа немного больше, чем бензина. Хотя, учитывая стоимость голубого топлива, получается, что заправить 40-литровый бак – это столько же, как залить 20 литров бензина. Согласно техническим характеристикам, в городском цикле Chevrolet сжигает чуть более 8 литров. У меня столько же получалось в смешанном режиме. Но наличие второго бака дало не только экономию за счет заправки газом, но и существенно увеличило запас хода Spark. Ведь бензинового бака на 35 литров хватало разве что на короткое путешествие.

В технических характеристиках указана максимальная скорость в 161 км/ч и это правда: Spark уверенно добирается к этой цифре. Я был бы не я, если бы не разогнал его до большей отметки. На спидометре было 180, но для этого понадобился затяжной пустой спуск. Представляю глаза тех драйверов, кого с левой полосы сгонял этот малыш. Но на высоких скоростях чувствуешь, что на звукоизоляции сэкономили: четко слышишь каждый листочек, попавший в колесную арку, или камешек, который ударился в кузов.

Для наших дорог

Наперекор этому даунсайзингу, мне нравится, как едет Spark. Chevrolet напомнил мне давно забытые впечатления, когда машины были легкими и послушными, словно велосипед. К тому же обзор у хэтчбека такой, что и микроавтобусы позавидуют. Spark хорошо управляется, у него чуткий руль с удобным хватом, благодаря скромной массе он хорошо поворачивает и неожиданно хорошо тормозит. И это при том, что сзади барабанные тормоза.

Компактные размеры во многом развязывают руки в трафике, где получаешь больше свободы, чем за рулем более крупных машин. И это еще не все. Вследствие того, что когда-то ходовую Chevrolet Spark усилили, готовя к плохим дорогам, его МакФерсон спереди и балка сзади хорошо держат удар от украинских дорог. По крайней мере настолько, насколько позволяют 14-дюймовые диски с шинами 155/70. Интересно было бы попробовать, как он едет на “13-х” колесах.

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Подвеска сбита и в меру комфортна. Можно не бояться большинства ям, да и клиренс в 143 мм неплох как для игрушечного формата. К тому же Chevrolet оказался прочным не только с точки зрения ходовой. Судя по отзывам владельцев Ravon R2, все его агрегаты оказались надежными.

Чуть ли не главным преимуществом Spark я считаю и то, что для него легко найти пустое парковочное место. Такой Chevrolet можно рассматривать в качестве лекарства против пробок и тесных парковочных площадок. И если сложить вместе все впечатления, то единственным существенным недостатком машины я бы мог назвать довольно архаичный “автомат”. Хотя он вынослив и надежен. Так что получается, что этот Spark для наших условий подходит лучше, чем многие машины, пригнанные из Европы.

Базовая версия Chevrolet Spark стартует с отметки 296 900 грн. Если посмотреть на прямых конкурентов, то Hyundai i10 тянет минимум на 368 200 грн, а Kia Picanto – на 382 тис. Поэтому получается, что искра надежды для Chevrolet может если не зажечь этот сегмент рынка, то существенно поддержать в нем огонь.

Технические характеристики Chevrolet Spark ДВИГАТЕЛЬ Рабочий объем 1249 см3, мощность 85 л.с. при 6400 об/мин., крутящий момент 112 Нм при 4200 об/мин. ТРАНСМИССИЯ Передний привод, автоматическая КП на 4 скорости КУЗОВ Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 3640/1597/1522 мм, база 2375 мм, снаряженная масса 1054 кг, полезная нагрузка 309 кг, объем багажника 170 л, объем бака 35 л. ПОДВЕСКА Передняя – независимая, задняя – полузависимая. Шины 155/70 R14 ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость 161 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 12,4 с. Расход топлива (город/смешанный) 8,2/6,2 л/100 км. ЦЕНА от 296 600 грн.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Дмитрий Ковальчук